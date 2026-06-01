ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
H&M Hennes & Mauritz

Das könnte dich auch interessieren

Zweistelliger Kursanstieg
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung29. Mai · Reuters
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung
Deutscher Aktienmarkt
Dax weitet Verlust aus - Waffenruhe im Iran-Krieg fragil28. Mai · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Lufthansa, Tui und Sixt
Reisesektor profitiert von Entspannungssignalen aus dem Iran29. Mai · dpa-AFX
Reisesektor profitiert von Entspannungssignalen aus dem Iran
Geplante Übernahme
Uber erhöht Anteil an Delivery Hero deutlich28. Mai · Reuters
Uber erhöht Anteil an Delivery Hero deutlich
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risikengestern, 17:50 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen