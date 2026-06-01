APA ots news: FMA: Wechsel in der Leitung der Versicherungsaufsicht

dpa-AFX · Uhr
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    Martina Andexlinger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Leitung des  
Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und 
Vorsorgekassenaufsicht" und folgt Peter Braumüller nach. 

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernimmt Martina Andexlinger die  
Leitung des 
Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und Vorsorgekassenaufsicht" 
der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Sie tritt damit die 
Nachfolge von Peter Braumüller an, der diesen Bereich über mehr als 
zwei Jahrzehnte geprägt hat und in den Ruhestand geht. 

Die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht zählt zu den 
bedeutendsten Bereichen der FMA. Die FMA beaufsichtigt 72 
Versicherungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 110,4 
Milliarden und 24 Milliarden jährlichem Prämieneinkommen. Die 
österreichischen Versicherungsgruppen sind traditionell stark 
international ausgerichtet; rund 100 Töchter sind in 26 Märkten, vor 
allem in Zentral-, Ost- und Südosteuropa aktiv. Dies stellt hohe 
Anforderungen sowohl an die laufende Überwachung als auch an die 
Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und europäischen 
Institutionen. Die Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen 
gewinnen durch die unlängst von der Bundesregierung beschlossenen 
Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge an Bedeutung 
und werden die FMA vor neue Aufgaben stellen. 

"Die österreichischen Versicherer gehören in ihren 
Auslandsmärkten vielfach zu den systemrelevanten Akteuren. Das macht 
eine wirksame, international vernetzte und fachlich exzellent 
aufgestellte Versicherungsaufsicht zu einer zentralen Aufgabe der FMA 
- für die Stabilität des österreichischen Finanzmarktes ebenso wie 
für das Vertrauen der Versicherten", so die die FMA- 
Vorstandsmitglieder Mariana Kühnel und Helmut Ettl . 

"Wir freuen uns, mit Martina Andexlinger eine erfahrene 
Aufseherin aus den Reihen der FMA neu in unserem Senior Management 
Team begrüßen zu können", so Mariana Kühnel und Helmut Ettl weiter. 
"Bei Peter Braumüller bedanken wir uns für mehr als zwei Jahrzehnte, 
in denen er die Versicherungsaufsicht der FMA mit ruhiger Hand durch 
Finanzkrise, Niedrigzins-Periode und Pandemie gesteuert und auf 
höchster europäischer Ebene mitgestaltet hat." 

Martina Andexlinger ist seit vielen Jahren in Führungsfunktionen 
der FMA tätig, zuletzt in den integrierten Aufsichtsbereichen Conduct 
sowie Geldwäscheprävention. Als Leiterin des Transformationsprogramms 
"Fit For Future" hat sie die strategische Weiterentwicklung und 
Modernisierung der FMA maßgeblich vorangetrieben. 

"Die Versicherungsaufsicht ruht auf einem außergewöhnlich starken 
fachlichen Fundament, das über Jahrzehnte mit hoher Expertise 
errichtet wurde. Darauf aufbauend werde ich den Fokus auf eine 
zeitgemäße, wirksame und konsequent risikoorientierte Aufsicht legen, 
getragen von transparenter und nachvollziehbarer Kommunikation. Ziel 
ist und bleibt, zur Stabilität des Finanzmarktes sowie zum Schutz der 
Versicherten und der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 
beizutragen", erklärt Andexlinger. 

Mit dem Übergang von Peter Braumüller in den Ruhestand geht eine 
Ära in der österreichischen und europäischen Versicherungsaufsicht zu 
Ende. Er hat auf nationaler und auf europäischer Ebene - unter 
anderem im Rahmen der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA und ihrer 
Vorgängerstrukturen - wesentliche Impulse gesetzt. Der Vorstand der 
FMA dankt ihm für seine herausragenden Verdienste um den Finanzplatz 
Österreich. 

Die Bereichsleitungen der FMA im Überblick: 

Bereich I - Bankenaufsicht: Michael Hysek 

Bereich II - Versicherungs-, Pensionskassen- und 
Vorsorgekassenaufsicht: Martina Andexlinger (ab 1.6.2026) 

Bereich III - Wertpapieraufsicht: Birgit Puck 

Bereich IV - Integrierte Aufsicht und Innovation: Katharina 
Muther-Pradler 

Bereich V - Services: Philipp Kaiser-Hiebinger 

Bereich VI - Abwicklung, Verfahren und Recht: Oliver Schütz 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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