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APA ots news: OeNB-Finanzbildung startet zwei innovative Projekte gegen Online-Betrug

Nationalbank sucht Partnerschulen für das Forschungsprojekt  
"Phishing-Simulation" und für die Projekttage "Generationen 
gemeinsam sicher" 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) startet mit  
"Generationen 
gemeinsam sicher" und der "Phishing-Simulation" zwei wegweisende 
Projekte, die Schüler:innen und Senior:innen für sicheres Online- 
Bezahlen und Betrugsprävention sensibilisieren. Die Initiativen 
kombinieren praxisnahe Bildung mit wissenschaftlicher Forschung und 
fördern den generationsübergreifenden Austausch. 

Zwei Projekte - ein Ziel: Sicherheit im digitalen Alltag 

Die OeNB-Finanzbildung reagiert auf die wachsenden 
Herausforderungen im Umgang mit digitalen Betrugsmaschen und startet 
gemeinsam mit der Universität Wien das partizipative 
Forschungsprojekt "Phishing-Simulation". Parallel werden nach erster 
erfolgreicher Durchführung im letzten Jahr gemeinsam mit der Polizei 
die Projekttage "Generationen gemeinsam sicher" österreichweit 
ausgerollt. Beide Projekte sind kostenlos, niederschwellig umsetzbar 
und richten sich an AHS-Oberstufen, BHS/BMS und Berufsschulen in ganz 
Österreich. 

"Mit diesen Projekten schaffen wir nicht nur mehr Sicherheit im 
digitalen Zahlungsverkehr und im Umgang mit Betrugsmaschen, sondern 
fördern auch den generationenübergreifenden Austausch. Denn 
Betrugsprävention funktioniert am besten, wenn alle voneinander 
lernen", unterstreicht Petia Niederländer, Direktorin der OeNB- 
Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung. 

"Phishing-Simulation": wissenschaftliches Training mit Lerneffekt 

Im Rahmen des partizipativen Forschungsprojekts der OeNB- 
Finanzbildung mit der Universität Wien durchlaufen Schüler:innen eine 
realistische Phishing-Simulation. Die Teilnahme ist freiwillig und 
ohne Aufwand für Lehrkräfte: Nach einer kurzen Anmeldung (ca. 5 
Minuten) läuft das Projekt über drei Monate im Hintergrund. Optional 
können Lehrkräfte das Thema im Unterricht vertiefen. Interessierte 
Schulleiter:innen, Lehrkräfte und Schüler:innen können sich ab sofort 
unter finanzbildung.oenb.at/phishing anmelden. 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Betrugspräventionsforschung 
durch die Analyse von Klickverhalten. Zudem lernen Schüler:innen, wie 
sie betrügerische Nachrichten besser erkennen, und erhalten Einblicke 
in wissenschaftliche Methoden. Es geht um die langfristige 
Integration von Betrugsprävention in den Alltag für mehr Sicherheit 
beim Bezahlen in einer digitalen Welt. 

"Die Phishing-Simulation hilft Teilnehmer:innen nicht nur, 
betrügerische Nachrichten besser zu erkennen, sondern liefert auch 
wertvolle Daten für die Forschung. So können wir analysieren, welche 
Betrugsmaschen besonders häufig erfolgreich sind - und gezielt 
Gegenmaßnahmen entwickeln", betont Sebastian Schrittwieser von der 
Universität Wien (Forschungsgruppe Security & Privacy). 

"Generationen gemeinsam sicher": Projekttage zu Geld und Betrug 

Dieses Projekt bringt Generationen zusammen und schafft 
Bewusstsein für Betrugsmaschen und sicheres Bezahlen. Schüler:innen 
und Senior:innen lernen gemeinsam, wie sie sich vor Betrug schützen. 
Die lokalen Polizeidienststellen ( Gemeinsam.Sicher ) koordinieren 
die generationenübergreifenden Projekttage, die sowohl an Schulen als 
auch in Einrichtungen für Senior:innen stattfinden. Die OeNB stellt 
gemeinsam mit der Polizei kostenlose Materialien zur Verfügung, 
sodass Lehrkräfte kaum zusätzlichen Aufwand haben. 

Interessierte Schulen und Einrichtungen für Senior:innen können 
sich ab sofort unter finanzbildung.oenb.at/generationen anmelden. Die 
Teilnahme ist flexibel: Schulen können sich für beide Projekte, nur 
für die Projekttage oder nur für die Phishing-Simulation entscheiden. 

"Sicherheit entsteht dort, wo Menschen Verantwortung gemeinsam 
wahrnehmen. Die Projekttage Generationen gemeinsam sicher zeigen, 
wie moderne Polizeiarbeit im Sinne von Community Policing 
funktioniert: vernetzt, bürgernah und mitten im Alltag der Menschen. 
Gerade beim Thema Betrug ist Aufklärung, gegenseitiger Austausch und 
ein starkes Miteinander besonders wichtig. Das Projekt stärkt das 
Sicherheitsbewusstsein und schafft Vertrauen - und damit auch mehr 
Resilienz gegenüber Betrugsformen", betont Bundespolizeidirektor 
Michael Takacs. 

Jetzt anmelden! 

"Die Kombination aus Praxis und Wissenschaft macht diese Projekte 
einzigartig. Die Phishing-Simulation zeigt den Schüler:innen, wie 
wichtig kritisches Denken im Netz ist - und liefert gleichzeitig 
wichtige Erkenntnisse für unsere Forschung. Bei den Projekttagen 
tauschen sich Jugendliche und Senior:innen aus und lernen so 
gemeinsam in praxisnahen Übungen, wie sie sich auch in der digitalen 
Welt vor Betrug schützen und sicher bezahlen können", so Doris 
Langner, Abteilungsleiterin der OeNB-Finanzbildung. 

Die Anmeldung zu beiden Projekten ist ab sofort jederzeit 
möglich. 

- 

Projekttage zu Geld und Betrug: 
finanzbildung.oenb.at/generationen 

- 

Anmeldung zur Phishing-Simulation: finanzbildung.oenb.at/phishing 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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