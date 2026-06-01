Berkshire kauft Taylor Morrison zum schwierigen Zeitpunkt

Was bewegt die Aktie?

Berkshire Hathaway übernimmt den Hausbauer Taylor Morrison Home. Es ist der erste wirklich große Deal unter Greg Abel. Taylor Morrison reagiert mit einem Kurssprung von 22,9 Prozent, weil der Übernahmepreis ein deutliches Aufgeld enthält.

Berkshire zahlt 6,8 Milliarden Dollar. In der Finanzpresse steht ein Transaktionswert von 8,5 Milliarden Dollar, weil Berkshire neben dem Kaufpreis auch die Schulden von Taylor Morrison übernimmt. Das Aufgeld liegt bei rund 23 bis 24 Prozent gegenüber dem letzten Kurs.

Der Deal zeigt, dass Berkshire an eine weitere positive Entwicklung bei US-Hausbauern glaubt. Auch andere Aktien aus dem Sektor profitierten von der Nachricht. Der Markt scheint dem Signal zu folgen.

Das Timing bleibt allerdings schwierig. In den USA sind die Hypothekenzinsen weiterhin hoch. Der Markt preist sogar wieder erste Zinserhöhungen ein. Dadurch sinkt die Erschwinglichkeit neuer Häuser, und die Nachfrage bleibt gedämpft.

Martins Einschätzung

Der Taylor-Morrison-Kauf ist strategisch interessant, aber kurzfristig kein klarer Kurstreiber für Berkshire Hathaway. Das eingesetzte Kapital ist im Verhältnis zum hohen Cashbestand von Berkshire klein. Für die Aktie rechtfertigt der Deal deshalb keine überzogene Erwartung an eine starke Kursbewegung.