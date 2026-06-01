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Blickpunkt Zins: Steigende Renditen im Schatten des Iran-Konflikts

UniCredit · Uhr
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Wie entwickeln sich die Renditen von Staatsanleihen? Welchen Einfluss hat der Iran-Konflikt auf die Risikoprämien? Treiben die Notenbanken die Renditen weiter an? Wie sehen die Prognosen der UniCredit aus?

In Blickpunkt Zins gehen Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege der UniCredit Bank GmbH) und Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) regelmäßig auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und Notenbanken ein – kompakt, verständlich und mit Blick auf die Implikationen für Anleger:innen.

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