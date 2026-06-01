Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26) - Entspannung dank oberer Umkehr?

Seit dem Aprilhoch bei 140 USD befindet sich der Ölpreis im Rückwärtsgang. Charttechnisch hat das „schwarze Gold“ dabei zunächst einen tieferen Hochpunkt ausgeprägt, um dann im Verlauf der vergangenen Woche nachhaltig unter die Marke von 100 USD zu fallen. Vor allem das Abgleiten unter die jüngsten Tiefpunkte bei 98,43/96,68 USD vervollständigt eine Topbildung (siehe Chart). Die obere Umkehr wurde dabei sogar mit einem Abwärtsgap (104,64 USD zu 103,92 USD) vollzogen, wodurch der Weichenstellung ein zusätzlicher Nachdruck verliehen wird. Auch der MACD schneidet seine Signallinie gerade von oben nach unten – auch der Trendfolger dokumentiert derzeit also eine gewisse Fallhöhe. Die nächste wirklich wichtige Auffangzone beginnt beim Hoch vom Januar 2025 (84,29 USD) und erstreckt sich bis zu den Hochpunkten vom Juni vergangenen Jahres bei rund 81 USD. Exakt in dieses Kursband fällt mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 81,94 USD) eine weitere Schlüsselunterstützung. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste der Ölpreis dagegen die runde 100er-Marke möglichst schnell zurückerobern.

Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26)

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.