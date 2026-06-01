von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26) - Entspannung dank oberer Umkehr?

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Entspannung dank oberer Umkehr?

Seit dem Aprilhoch bei 140 USD befindet sich der Ölpreis im Rückwärtsgang. Charttechnisch hat das „schwarze Gold“ dabei zunächst einen tieferen Hochpunkt ausgeprägt, um dann im Verlauf der vergangenen Woche nachhaltig unter die Marke von 100 USD zu fallen. Vor allem das Abgleiten unter die jüngsten Tiefpunkte bei 98,43/96,68 USD vervollständigt eine Topbildung (siehe Chart). Die obere Umkehr wurde dabei sogar mit einem Abwärtsgap (104,64 USD zu 103,92 USD) vollzogen, wodurch der Weichenstellung ein zusätzlicher Nachdruck verliehen wird. Auch der MACD schneidet seine Signallinie gerade von oben nach unten – auch der Trendfolger dokumentiert derzeit also eine gewisse Fallhöhe. Die nächste wirklich wichtige Auffangzone beginnt beim Hoch vom Januar 2025 (84,29 USD) und erstreckt sich bis zu den Hochpunkten vom Juni vergangenen Jahres bei rund 81 USD. Exakt in dieses Kursband fällt mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 81,94 USD) eine weitere Schlüsselunterstützung. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste der Ölpreis dagegen die runde 100er-Marke möglichst schnell zurückerobern.

Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26) (Weekly)

Chart Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26)

Chart Brent Crude Future (Kontrakt Jun 26)
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ö
Ölpreis Brent

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risikengestern, 17:50 Uhr · onvista
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Wichtige Route für Öl
Hormus-Durchfahrten kehren womöglich nie auf altes Niveau zurückgestern, 13:01 Uhr · onvista
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Vorbörse 01.06.2026
Dax dürfte kaum verändert starten - US-Rekorde halten anheute, 06:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Drei Fragen an Bernecker 28.05.2026
Bleibt Öl unter 100 Dollar? SpaceX kaufen? Sommerflaute 2026?29. Mai · onvista
Bleibt Öl unter 100 Dollar? SpaceX kaufen? Sommerflaute 2026?
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risikengestern, 17:50 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen