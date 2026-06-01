Bund hat Ziele beim Sondervermögen nur teilweise erreicht

31. Mai (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung hat ihre Ziele beim 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) einem Zeitungsbericht zufolge bislang nicht erreicht. Zwar spreche das Ministerium von einem "insgesamt erfolgreichen Start", doch die Kennzahlen seien deutlich verhaltener, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag. Ein 383 Seiten umfassender Monitoringbericht ‌des Finanzministeriums liege der Zeitung vor.

Demnach seien für das vergangene Jahr Ausgaben von 37,2 Milliarden Euro vorgesehen gewesen. Tatsächlich seien lediglich 24 Milliarden Euro ausgezahlt worden, ⁠schrieb die ⁠Zeitung. In einem Reuters vorliegenden Papier aus dem Ministerium heißt es, das Monitoring zeige Minderausgaben im Jahr 2025 von 13,3 Milliarden Euro im Vergleich zur Planung.

Dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge haben die Ministerien von 109 für das Jahr 2026 geplanten Meilensteinen bis Ende Mai erst 26 erreicht. In dem Reuters vorliegenden Papier heißt es, für 2026 ‌erwarte das Finanzministerium deutliche Fortschritte bei den Meilensteinen, die ‌für die Investitionen der Ressorts festgelegt worden seien.

Mit dem Monitoringbericht zieht das Finanzministerium erstmals Bilanz zum Sondervermögen. "Der Investitionsstau der letzten 20 Jahre wird überwunden. 2027 wird nach 2025 und ⁠2026 das dritte Jahr in Folge mit Rekordinvestitionen", heißt es dem Reuters vorliegenden Papier. ‌Am Montag sende das Ministerium den ersten ⁠Monitoringbericht zum SVIK für das Jahr 2025 an den Haushaltsauschuss des Bundestags. Der Bericht werde anschließend auf der Internetseite bundeshaushalt.de veröffentlicht.

Der Zeitung zufolge führt das Ministerium in seinem Bericht eine Fortschritts- und Wirkungskennzahl ein, mit der die ‌Zielerreichung der Investitionsprojekte bewertet werde. Der ⁠Durchschnittswert zeige mit "54 Prozent eine teilweise Zielerreichung ⁠an". Die höchsten Werte gebe es bei Investitionen in Krankenhäuser und Sportstätten mit jeweils 90 Prozent, gefolgt von Wohnungsbau (66 Prozent), Digitalisierung (57 Prozent), Verkehr (52 Prozent) und Energieinfrastruktur (45 Prozent). Für Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur seien bisher keine messbaren Fortschritte feststellbar.

Trotz der Anlaufschwierigkeiten rechnet das Finanzministerium mit einem spürbaren Konjunkturimpuls. Einer ersten Abschätzung zufolge dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt rund 0,5 Prozent höher ausfallen als ohne die Ausgaben des SVIK, heißt es in dem Reuters vorliegenden Papier. Auch im kommenden Jahr würde das ⁠BIP ohne diese Ausgaben "voraussichtlich bestenfalls stagnieren", berichtete das "Handelsblatt".

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)