Peking, 01. ⁠Jun (Reuters) - Die chinesische Regierung nimmt einheimische Unternehmen mit Auslandsaktivitäten enger an die Kandare: Durch ein am Montag vorgestelltes Gesetz erschwert sie die Verlagerung von Fachkräften sowie den Verkauf bestimmter Technologien an ausländische Wettbewerber. Behörden erhalten ab dem 1. Juli die Befugnis, Transaktionen auch jenseits der Landesgrenzen ‌rückabwickeln zu lassen. Zudem ermöglicht das Gesetzespaket Sanktionen gegen Unternehmen aus Staaten, die chinesische Investitionen einschränken.

"Die neuen Vorschriften zielen in erster Linie darauf ab, chinesische Unternehmen daran zu hindern, ⁠strategische Vermögenswerte ⁠an ausländische Akteure zu veräußern", sagte Han Shen Lin, China-Direktor bei der US-Beratungsfirma The Asia Group. "Im Kern geht es jedoch darum, ein umfassendes Instrumentarium für Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Unternehmen zu schaffen." Die USA und China liefern sich bei Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) oder Robotik einen Wettlauf. Um den Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen, verbieten die USA den Export zahlreicher ‌Hightechprodukte nach China.

Das Gesetzespaket der chinesischen Regierung verbietet unter ‌anderem die Verlagerung von Fachkräften aus sensiblen Branchen ins Ausland ohne staatliche Genehmigung, bekannt als "Singapur-Washing". So hatte das chinesische KI-Startup Manus seinen Sitz in den Stadtstaat verlagert, bevor es von der Facebook-Mutter ⁠Meta übernommen werden sollte. Die Regierung in Peking hat dieser Transaktion jedoch einen Riegel vorgeschoben.

Die ‌Behörden können bei Risiken für die nationale Sicherheit ⁠einheimische Unternehmen zum Verkauf von Beteiligungen oder zum Rückzug aus Geschäftsbereichen zwingen. "Für chinesische Investoren wird es immer schwieriger, unabhängig von staatlicher Aufsicht im Ausland zu investieren", schrieb der Juraprofessor Henry Gao von der Singapore Management University auf der Plattform ‌X. Die Regierung befürchte offenbar Kapitalabflüsse und ⁠Belastungen für die Devisenreserven des Landes.

Unternehmen aus ⁠Staaten, die chinesische Investitionen beschränken, droht durch das Gesetz ein Investitionsverbot in der Volksrepublik. Ihren ausländischen Beschäftigten können die Arbeitsvisa entzogen werden. Für den Export bestimmter Waren, Technologien, Dienstleistungen oder Daten müssen staatliche Genehmigungen beantragt werden. Diese Regelungen ergänzen bestehende Bestimmungen einzelner Behörden und vereinheitlichen sie.

Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich auf Unternehmen aus Festlandchina, den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau sowie aus Taiwan. Die Regierung in Peking betrachtet die Inselrepublik als chinesisches Territorium. "Ihre ausdrückliche Einbeziehung ist ein leises, aber bedeutendes Signal", betonte China-Experte Lin.

(Bericht ⁠von Eduardo Baptista und Laurie Chen; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)