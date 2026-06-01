Dax dürfte kaum verändert starten - US-Rekorde halten an

Nach der durchwachsenen Vorwoche zeichnet sich für den Dax ein ruhiger Wochenstart ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start mit zehn Punkten im Plus bei 25.114 Punkten.

In der vergangenen Woche war er in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gleich zum Start bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der Dax wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten.

In den USA eilen die wichtigsten Aktienindizes wie S&P 500 und Nasdaq 100 derweil von Rekord zu Rekord - jüngst schloss sich auch der Dow Jones Industrial an. Am Montagmorgen setzten sich auch die Rekordrallys des japanischen Nikkei 225 und des südkoreanischen Kospi fort. Am Aktienmarkt werde schon die Zukunft gekauft, während in Nahost noch die Gegenwart verhandelt werde, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

USA: Wall Street erreicht neue Bestmarken

Die Anleger konnten am Freitag in New York wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten früher oder später Bestmarken auf. Sie profitierten von der Hoffnung, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg kurz bevor steht - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter für Begehren - dieses Mal vor allem beim Computerkonzern Dell.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um knapp 0,7 Prozent auf 51.032 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um rund 0,2 Prozent auf 7.580 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,36 Prozent auf 30.333 Punkte zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 51.032 + 0,72 Prozent S&P 500 7.580 + 0,22 Prozent Nasdaq 30.333 + 0,36 Prozent

Asien: Nikkei auf neuem Rekordhoch

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte größtenteils zugelegt. In Japan erreichte der Leitindex Nikkei 225 eine weitere Rekordmarke. Auch in Hongkong ging es deutlich nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen lag dagegen im Minus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.638 + 0,47 Prozent Hang Seng 25.378 + 0,78 Prozent CSI 300 4.858 - 0,69 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,11 - 0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,95 + 0,020 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,47 + 0,014 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1648 - 0,12 Prozent Dollar in Yen 159,47 + 0,13 Prozent Euro in Yen 185,77 - 0,02 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 93,00 USD + 0,95 USD WTI 89,58 USD + 2,22 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,70 (2,60) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 10,70 (9,80) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 67,40 (62,10) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 34,30 (31,80) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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