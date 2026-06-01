DAX® - Gap erfolgreich verteidigt

Der DAX® startete in die vergangene Woche mit einem Aufwärtsgap, welches im weiteren Wochenverlauf zügig getestet wurde. Entscheidend: Die Kurslücke (untere Gapkante bei 24.944 Punkten) wurde dabei zwar angelaufen, aber bislang verteidigt – ein Hinweis darauf, dass Rücksetzer weiterhin gekauft werden. Aus technischer Sicht stützt zudem der Wochenchart: In der höheren Zeitebene hat der MACD gerade ein frisches Kaufsignal geliefert, während die Candlestickanalyse mit einem „bullish engulfing“ für Rückenwind sorgt. Solange der Gap-support wirkt, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Auf der Oberseite rücken deshalb die Rekordstände bei 25.406/25.438/25.508 Punkten mehr und mehr in den Fokus. Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ würde vermutlich sogar nochmals neue Chartkräfte freisetzen. Dabei helfen weiterhin die Rekordjagd der amerikanischen Aktienindizes sowie die Marktbreite, die zwar nicht spektakulär, aber durchaus solide ausfällt (siehe Analysen unten) . Neben dem o. g. Gap dienen beim DAX® auf der Unterseite die Ausbruchszone bei 24.700 sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.163 Punkten) als wichtige Haltemarken.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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