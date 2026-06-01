Dax startet kaum verändert in den Juni

Nach dem ungewöhnlich guten Börsenmonat Mai ist der deutsche Aktienmarkt kaum verändert in den Juni gestartet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,07 Prozent auf 25.123 Punkte. In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der Dax wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Montagmorgen um 0,1 Prozent auf 33.319 Zähler. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,5 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.

"Der Iran-Konflikt bleibt ungelöst, doch an den Finanzmärkten überwiegt weiterhin die Hoffnung. Während die politische Realität noch von offenen Fragen geprägt ist, richtet sich der Blick der Anleger bereits auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten", kommentierte Marktanalyst Timo Emden.

Mercedes-Benz im Minus

Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Montag mit einem moderaten Minus auf ein Gesetzesvorhaben in den USA reagiert, das in einem Verkaufsverbot auf dem wichtigen Markt münden könnte. Nach Handelsbeginn sanken die Papiere des Autobauers um bis zu 1,2 Prozent, nach einigen Handelsminuten lagen die Papiere zuletzt noch knapp 0,7 Prozent im Minus.

Ein Gesetzentwurf, der einen Ausschuss im US-Repräsentantenhaus passiert hat, sieht das Verbot von Produktion und Verkauf von Fahrzeugen in den USA vor, deren Hersteller zu mindestens 15 Prozent ausländischen "US-Gegnerstaaten" gehören, darunter auch China. Fast zehn Prozent der Mercedes-Anteile gehören dem chinesischen, staatlich kontrollierten Autokonzern BAIC. Weitere knapp zehn Prozent sind dem Eigentümer des Geely-Autokonzerns Li Shufu zuzurechnen. Der US-Markt ist der zweitgrößte Automarkt der Welt, Mercedes unterhält in Tuscaloosa (Alabama) zudem eine große Fabrik, die unter anderem die lukrativen Mercedes-SUV-Modelle GLE und GLS baut.

Der Gesetzentwurf sei weit davon entfernt, Gesetz zu werden, und dürfte noch Änderungen erfahren, könne aber zumindest die Marktstimmung belasten, kommentierte ein Händler am Morgen.

Siemens Energy erholt sich

In den ersten Handelsminuten am Montagmorgen notieren die Papiere von Siemens Energy mit rund 0,5 Prozent im Plus gegenüber dem Xetra-Schluss. Zeitweise waren sie am Freitag erstmals seit Anfang April wieder unter 160 Euro abgetaucht, hatten aber kurz vor ihrer 100-Tage-Durchschnittslinie dann abgedreht.

Für Auftrieb sorgte zum Juni-Start der Platz auf der "European Conviction List - Directors' Cut", die die Investmentbank Goldman Sachs den Aktien gewährte. Analyst Ajay Patel geht davon aus, dass mit der Geschäftsjahresbilanz die mittelfristigen Ziele aufgestockt werden und es auch Neues zu den Ausschüttungen an die Aktionäre geben wird. Patel liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2030 um zehn Prozent über dem Konsens. Siemens Energy sieht er als "strukturellen Gewinner" in Zeiten steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren und höherer Investitionen in Netzwerktechnologie.

Siemens Energy hatte im April einen Höchststand von 191,66 Euro erreicht und damit 2026 zwischenzeitlich erneut 59 Prozent zugelegt. Seit dem Tiefpunkt im Herbst 2023 hatten sie sich damit fast verdreißigfacht.

(Mit Material von dpa-afx)

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