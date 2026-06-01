Dax tiefer erwartet - Iran und Konjunktur im Blick

Frankfurt, 01. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 25.104,70 ‌Punkten geschlossen. Über Wasser hielten die Börsen steigende Kurse bei US-Technologiewerten und die vorsichtige Hoffnung der Anleger auf ⁠ein Friedensabkommen ⁠in Nahost.

Auch zu Beginn der neuen Woche beobachten Börsianer die Entwicklungen im Iran-Krieg. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Wochenende iranische Kommandozentralen angegriffen. Die Militärschläge seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen. Unterdessen ‌erklären die iranischen Revolutionsgarden iranischen Medien ‌zufolge, sie hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen.

Im Fokus steht zudem die Konjunktur. Die deutschen Einzelhändler dürften nach einem schwachen ⁠ersten Quartal auch einen schwierigen Start ins Frühjahr verzeichnet haben. ‌Die Umsätze sind im April ⁠laut Experten voraussichtlich um 0,5 Prozent zum Vormonat gesunken. Anleger blicken zugleich auf die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in der Euro-Zone und in den USA ‌im Mai sowie die europäischen ⁠Arbeitsmarktdaten für April.

Auf der Unternehmensseite ⁠hält Nvidia-Chef Jensen Huang einen Tag vor der Eröffnung der Technologiemesse Computex in Taiwan eine Rede. Sie wird sich neben Produktneuheiten wohl auch um die wachsende Bedeutung Taiwans als Standort für KI-Rechenzentren drehen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.104,70

EuroStoxx50 6.050,54

EuroStoxx50-Future 6.064,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.032,46 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.580,06 +0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.063,72 -0,1%

Hang Seng 25.411,73 +0,9%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)