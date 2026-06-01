Dax tritt auf der Stelle, internationale Börsen bleiben auf Rekordkurs

Der Dax startet nach dem starken Mai kaum verändert in den neuen Handelsmonat, während sich der EuroStoxx 50 leicht fester zeigt. Auch an den US-Börsen deutet sich vorbörslich ein freundlicher Handelsauftakt an, nachdem die großen Indizes zuletzt neue Höchststände erreicht hatten. Unterstützung kommt zudem aus Asien, wo der japanische Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Gewinnen beendet hat.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte stehen heute vor allem geopolitische Entwicklungen und die Perspektiven für das zweite Börsenhalbjahr. Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten bleiben ein wichtiger Stimmungstreiber, nachdem Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran zuletzt für Unterstützung sorgten. Gleichzeitig verweisen Strategen großer Investmentbanken auf weiterhin attraktive Chancen an den Aktienmärkten, da viele internationale Indizes trotz Rekordständen noch nicht als überhitzt gelten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Mercedes-Benz in den Mittelpunkt. Die Aktie steht unter Druck, nachdem in den USA ein Gesetzesentwurf diskutiert wird, der vernetzte Fahrzeuge mit chinesischem Einfluss stärker regulieren könnte. Hintergrund ist die Beteiligungsstruktur des Konzerns, die im Falle einer Verschärfung der Regeln Risiken für das US-Geschäft bergen könnte. Auch wenn der Vorstoß noch in einem frühen Stadium steckt, sorgt das Thema für Verunsicherung am Markt.

Deutlich freundlicher präsentiert sich dagegen Easyjet. Die Aktie der britischen Fluggesellschaft legt kräftig zu, nachdem die US-Investmentgesellschaft Castlelake Interesse an einer möglichen Übernahme bestätigt hat. Die Spekulationen nähren Hoffnungen auf eine Neubewertung des Unternehmens, dessen Börsenentwicklung zuletzt deutlich hinter der Konkurrenz zurückgeblieben war. Marktteilnehmer verweisen zugleich auf mögliche regulatorische Hürden, da Eigentumsregeln im europäischen Luftverkehr eine Transaktion erschweren könnten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dow Jones Industrial Average Index Bull UG5V17 88,75 40788,363439 Punkte 4,97 Open End X-DAX® Bull UN2EBJ 5,35 24666,816026 Punkte 51,31 Open End Nebius N.V. Bull UN85NW 6,48 175,697794 USD 3,19 Open End DAX® Bull UN65UC 29,51 22182,584963 Punkte 8,43 Open End DAX® Bear UN7GKE 2,14 25307,170828 Punkte 109,91 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.06.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Goldman Sachs Group Inc. Call UG7QJF 7,90 1050,00 USD 5,84 16.12.2026 Microsoft Corp. Call UN87V8 7,69 410,00 USD 3,79 17.03.2027 Rheinmetall AG Call UG1P38 21,41 1200,00 EUR 3,87 23.12.2026 DAX® Call UG7GJC 6,19 26000,00 Punkte 16,37 18.09.2026 IBM Corp. Call UG8TCS 7,27 260,00 USD 2,49 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.06.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit legrand S.A. Long UG3UN7 14,57 118,187765 EUR 5 Open End Broadcom Inc. Long HD2T6P 52,61 223,599082 USD 2 Open End CTS Eventim AG Long UG4YTG 1,15 41,460509 EUR 3 Open End S&P 500® Long UG3UHH 5,57 7078,679122 Punkte 15 Open End DAX® Long UG6H7P 1,23 23441,056697 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.06.2026; 11:00 Uhr;

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