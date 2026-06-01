Dax trotz Nahost-Sorgen stabil - Tech-Aktien im Aufwind

Frankfurt, ⁠01. Jun (Reuters) - Trotz neuer US-Angriffe im Iran und eines Anstiegs beim Ölpreis zeigt sich der Dax zum Wochenstart weitgehend stabil. Der deutsche Leitindex notierte zur ‌Eröffnung am Montag kaum verändert bei 25.083,24 Punkten. Über Wasser hielten das Börsenbarometer steigende Technologiewerte.

"Die ⁠Rekordjagd bei ⁠KI-Aktien setzt sich, losgelöst von Sorgen um den Nahostkonflikt, fort, während sich Anleger fragen, wie lange diese Situation noch anhalten kann", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. Für Kauflaune sorgte ‌zum Wochenstart eine Tech-Rally in ‌Südkorea: Die Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit mit Nvidia trieb die Titel von LG und Samsung in ⁠Seoul um rund 30 und zehn Prozent nach ‌oben. In Frankfurt rückten ⁠SAP, Infineon und Nemetschek um zwei bis drei Prozent vor.

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten begrenzten zugleich die Kursgewinne. Das US-Militär ‌hat nach eigenen Angaben ⁠am Wochenende iranische Kommandozentralen ⁠angegriffen. Die Militärschläge seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen. Iranischen Medien zufolge erklärten die iranischen Revolutionsgarden unterdessen, sie hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. "Dabei beginnt die neue Woche, wie die alte endete", kommentierte Stanzl.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)