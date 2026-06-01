Deutsche Süßwaren-Branche: Inland stützt, Export schwächelt

Berlin, 01. ⁠Jun (Reuters) - Das schwächelnde Exportgeschäft drückt auf die Stimmung der deutschen Süßwarenhersteller. Während das Inlandsgeschäft stabilisierend wirke, belaste vor allem der Handel mit dem Ausland die Branche, teilte ‌der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Montag mit. Einer Konjunkturumfrage des Verbandes vom Mai zufolge bremsen wachsender internationaler ⁠Wettbewerb, hohe ⁠Kosten und handelspolitische Unsicherheiten die Unternehmen. Bereits 2025 sei der Export um fast sechs Prozent gesunken.

Dies spiegelt sich in der wirtschaftlichen Einschätzung der Betriebe wider. So meldeten rund 45 Prozent eine schlechtere Ertragslage und ‌42 Prozent einen rückläufigen Absatz. Als ‌größte Kostentreiber nannten 90 Prozent der Befragten gestiegene Personalkosten und 80 Prozent höhere Rohstoffpreise. Hinzu kämen Belastungen durch Energie- ⁠und Logistikkosten. "Zusätzlich belasten die US-Zusatzzölle das Geschäft", erklärte der ‌Verband, der die Interessen von ⁠über 200 Firmen mit rund 60.000 Beschäftigten vertritt. Für 2026 erwarte fast jedes zweite Unternehmen, dass sich sein Geschäft mit Süßwaren und Knabberartikeln in ‌den USA verschlechtert.

Wie zuletzt ⁠viele andere Lobbyorganisationen forderte der ⁠BDSI die Politik in Berlin und Brüssel auf, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. "Hohe Kosten, zunehmende Bürokratie und handelspolitische Unsicherheiten erschwerten die Planungssicherheit und Investitionen." Wer Produktion, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland sichern wolle, müsse die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Branche "verlässlich verbessern", hieß es weiter.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)