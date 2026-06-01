Devisen: Euro stabil unter 1,17 Dollar

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zum Handelsauftakt wenig Bewegung gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte im frühen europäischen Geschäft bei 1,1652 US-Dollar und damit nur leicht unter dem Stand vom Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro in der Spitze in Richtung von 1,17 Dollar geklettert, dann aber wieder zurückgekommen. Zum Wochenstart zeichneten sich zunächst keine wesentlich neuen Entwicklungen auf der Suche nach einer Lösung im Iran-Krieg ab.

Im Tagesverlauf werden wenige relevante Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland wird der Einzelhandelsumsatz für den Monat April veröffentlicht. Aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten kommen Mai-Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe, in den meisten Fällen handelt es sich dabei jedoch um Zweitschätzungen./men/stk

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