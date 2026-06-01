Easyjet will mögliche Übernahmeofferte prüfen - Aktie steigt

dpa-AFX · Uhr
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LUTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet pocht angesichts einer möglichen Übernahmeofferte des US-Investors Castlelake auf möglichst gute Konditionen für seine Aktionäre. Easyjets Aktienkurs stehe wegen der Lage im Nahen Osten und deren Folgen für das Verbrauchervertrauen und die Treibstoffkosten unter Druck, teilte das Unternehmen am Montag mit. Bisher habe es weder Gespräche mit Castlelake gegeben noch einen Vorschlag des US-Unternehmens. Die Easyjet-Aktie legte im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Verhältnis zum Londoner Schlusskurs vom Freitag deutlich zu.

Der Verwaltungsrat von Easyjet werde jedes Angebot von Castlelake prüfen und sei sich der Aufgabe bewusst, den Wert für die eigenen Aktionäre zu maximieren. Castlelake hatte am Freitag bestätigt, über eine Übernahmeofferte für Easyjet nachzudenken. Die Überlegungen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium./stw/stk

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