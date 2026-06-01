Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Firmenübernahme

Edisun Power Europe AG: Die Aktionäre von Edisun Power ebnen den Weg zur Übernahme der Geschäftsaktivitäten der SMARTENERGY Group AG und zur Umfirmierung in SMARTENERGY AG



01.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 1. Juni 2026

Die AktionärevonEdisunPowerebnen den Weg zur Übernahme der Geschäftsaktivitäten der SMARTENERGY Group AG und zur Umfirmierung in SMARTENERGY AG

Am Freitag, dem 29. Mai 2026 fand die ordentliche Generalversammlung der Edisun Power Europe AG statt. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr gutgeheissen.

An der Generalversammlung waren insgesamt 813‘208 Stimmen und damit 71.18 % des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Horst H. Mahmoudi (Präsident), Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José Luis Chorro López und Marc Klingelfuss wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr im Verwaltungsrat mit zwischen 94.25% bis 96.22% der Ja-Stimmen bestätigt.

Nach eingehenden Diskussionen beschlossen die Aktionäre, die Opting Out-Bestimmung neu in die Statuten aufzunehmen, wobei auch die Minderheitsaktionäre in der Sonderauswertung ihrer Stimmen mit einem Ja-Anteil von 91.3% dem Opting Out zustimmten. Mit der Zustim-mung zur Umfirmierung und zum Sitzwechsel (94.57% Ja-Stimmen) und der Genehmigung einer ordentlichen Kapitalerhöhung (Ausgabe von maximal 2‘016‘943 Aktien zu einem Aus-gabebetrag von bis zu CHF 439‘794‘421.15 respektive CHF 218.05 pro Aktie mit 93.92% Ja-Stimmen) ebneten die Aktionäre den Weg zu einer Zusammenführung der Geschäftstätig-keiten von Edisun Power Europe AG und SMARTENERGY Group AG. Die auf diese Weise erweiterte Edisun Power Europe AG soll als globaler Marktführer im Bereich grüner Energie-lösungen für Rechenzentren, Stromnetze und Transportwesen etabliert werden und soll neu als SMARTENERGY AG firmieren.

Die Generalversammlung beschloss zusätzlich auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

Der Verwaltungsrat und das Management bedanken sich bei den Aktionären für die grosse Unterstützung der Anträge und für das entgegengebrachte Vertrauen. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 14. Mai 2027 in Zürich statt.

Das Beschlussprotokoll zur Generalversammlung ist auf der Webseite der Gruppe einsehbar (https://www.edisunpower.com/de/investoren/annual-general-meeting).

Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstrom–anlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 32 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von ca. 1.0 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet.

Edisun Power Europe AG, Limmatquai 4, 8001 Zürich. +41 44 266 61 20, www.edisunpower.com

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