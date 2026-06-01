

EQS-Media / 01.06.2026 / 15:51 CET/CEST



BankM AG: electrovac-Aktie mit positiver Entwicklung nach erfolgreichem IPO

Kurs +12,7% über Ausgabepreis

Stabilisierungsperiode beendet

Greenshoe-Option teilweise ausgeübt

Frankfurt, 1. Juni 2026 – 30 Tage nach dem Börsengang der electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4), einem globalen Technologieführer für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, ist die Stabilisierungsperiode am 29.05.2026 zu Ende gegangen. In einem volatilen Marktumfeld hat sich die Aktie seit dem IPO positiv entwickelt. Der Schlusskurs von EUR 8,79 am 29.05.2026 im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht einem Plus von 12,7% gegenüber dem Ausgabepreis von EUR 7,80. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich damit auf EUR 140,6 Mio.

Aufgrund der bestehenden Nachfrage und der positiven Kursentwicklung hat die BankM AG ("BankM") in Ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager nur einen kleinen Teil der Greenshoe-Option ausgeübt. Insgesamt 119.846 der 576.000 zur Verfügung stehenden Mehrzuteilungsaktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG wurden im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen gehandelt. Das Gesamtvolumen der Stabilisierungsmaßnahmen belief sich auf EUR 878.308,72. Einzelheiten können der separat veröffentlichten Stabilisierungsmitteilung entnommen werden.

Mit der teilweisen Ausübung der Greenshoe-Option summiert sich das Gesamtvolumen der Transaktion auf EUR 33,5 Mio. und der Streubesitz der Aktie beträgt rund 27%. Die BankM hat den Börsengang der electrovac AG im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse intensiv vorbereitet und die Platzierung zum IPO gemeinsam mit dem Bankhaus Metzler als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager erfolgreich begleitet. Bestandteil der Emissionsstruktur war dabei insbesondere auch ein spezielles Retail-Konzept mit mehreren, gut frequentierten Zeichnungswegen.

Mit dem Börsengang möchte die electrovac AG ihre technologische Führungsposition stärken und die weltweite Expansion in den strategischen Geschäftsbereichen Personal Safety und Aerospace & Defense vorantreiben. Der Großteil des Nettoerlöses soll dabei für den Ausbau der globalen Produktionskapazitäten verwendet werden. Dies beinhaltet die Erweiterung der Produktionsfläche am bestehenden Standort in Thailand, die Aufnahme einer lokalen Produktion in China sowie die Sicherung eines lokalen Zugangs zu Lizenzen, Anlagen und Produktionskapazitäten in den USA.

Mit der erfolgreichen Umsetzung des Börsengangs untermauert die BankM ihre Stellung als verlässlicher Partner für den Mittelstand am Kapitalmarkt. BankM-Vorstand Thomas Stewens:

„Wenn wir einen strategisch motivierten Börsengang begleiten, können sich unsere Kunden sicher sein, dass wir diesen auch mit aller Kraft erfolgreich umsetzen. Das zeigt unser Track-Rekord und insbesondere auch das aktuelle Beispiel der electrovac AG. Als Kapitalmarktbank, die Unternehmen im Gegensatz zu typischen Brokern dauerhaft begleitet, messen wir Erfolg aber in erster Linie an der langfristigen Entwicklung weit über das Gelingen einer Transaktion hinaus. Mit dem Management der electrovac AG arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen und sind deshalb überzeugt auch die Herausforderungen der Märkte gemeinsam zu meistern. Die ersten 30 Tage verleihen Rückenwind und mit ihrem differenzierten Geschäftsmodell und ihrer starken Marktstellung ist die Gesellschaft hervorragend positioniert für die nächsten Schritte.“

Kontakt:

Thomas Stewens

Vorstand

BankM AG

Baseler Str. 10

60329 Frankfurt

Germany

Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10

Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50

e-mail: pr@bankm.de

Internet: www.bankm.de

Über BankM:

Zukunftsfähige Finanzierungsstrukturen gestalten, nachhaltige Investitionen ermöglichen. Seit dem Jahr 2007 ist dies das Ziel der BankM AG (Frankfurt am Main). Mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team gehört BankM im KMU-Segment zu den führenden Anbeitern in den Bereichen Wertpapiertechnik, Mittelstandsanleihen und Designated Sponsoring. Das breite Dienstleistungsspektrum umfasst zudem die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Research, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory sowie Venture Capital, Private Equity und M&A.

Über electrovac:

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Bewerbung eines Angebotes für den Kauf des angeführten Wertpapiers dar. Sie dient keinesfalls der Anlageberatung sondern ausschließlich allgemeinen Informationszwecken.

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Emittent/Herausgeber: BankM AG

Schlagwort(e): Unternehmen

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