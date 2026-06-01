EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.06.2026 / 17:37 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
1. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 wurden insgesamt 175.083 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
25.05.20261.55250,458678.311,75Xetra
25.05.20261.18950,449459.984,34CBOE Europe (CEUX)
25.05.20261.25250,407863.110,57Turquoise Europe (TQEX)
25.05.202628850,380014.509,44Aquis Europe (AQEU)
26.05.202614.82750,0891742.671,09Xetra
26.05.202614.52050,1088727.579,78CBOE Europe (CEUX)
26.05.20263.99950,1382200.502,66Turquoise Europe (TQEX)
26.05.20262.53150,0712126.730,21Aquis Europe (AQEU)
27.05.202613.25250,4900669.093,48Xetra
27.05.202612.00250,4429605.415,69CBOE Europe (CEUX)
27.05.20261.06150,431253.507,50Turquoise Europe (TQEX)
27.05.20262.38550,3818120.160,59Aquis Europe (AQEU)
28.05.202642.24950,62572.138.885,20Xetra
28.05.202631.56850,69941.600.478,66CBOE Europe (CEUX)
28.05.20267.06950,6634358.139,57Turquoise Europe (TQEX)
28.05.202611.36450,7193576.374,13Aquis Europe (AQEU)
29.05.20265.06351,3187259.826,58Xetra
29.05.20266.44051,3273330.547,81CBOE Europe (CEUX)
29.05.20262.38551,2985122.346,92Turquoise Europe (TQEX)
29.05.20268751,24004.457,88Aquis Europe (AQEU)
Gesamt175.083
 		50,56258.852.633,85
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.375.396 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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