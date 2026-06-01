EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.06.2026 / 08:51 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 25.Mai 2026 bis einschließlich 29.Mai 2026 wurden insgesamt 96.896 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 25.05.2026 22.500 180,4204 4.059.459,00 XETR 26.05.2026 22.000 180,9584 3.981.084,80 XETR 27.05.2026 13.500 186,8674 2.522.709,90 XETR 28.05.2026 22.500 186,9727 4.206.885,75 XETR 29.05.2026 16.396 190,5127 3.123.646,23 XETR Gesamt 96.896 184,6700 17.893.785,68

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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