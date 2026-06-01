EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
01.06.2026 / 08:51 CET/CEST
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Im Zeitraum vom 25.Mai 2026 bis einschließlich 29.Mai 2026 wurden insgesamt 96.896 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|25.05.2026
|22.500
|180,4204
|4.059.459,00
|XETR
|26.05.2026
|22.000
|180,9584
|3.981.084,80
|XETR
|27.05.2026
|13.500
|186,8674
|2.522.709,90
|XETR
|28.05.2026
|22.500
|186,9727
|4.206.885,75
|XETR
|29.05.2026
|16.396
|190,5127
|3.123.646,23
|XETR
|Gesamt
|96.896
|184,6700
|17.893.785,68
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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