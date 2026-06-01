EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.06.2026 / 11:45 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 30. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis 29. Mai 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 2.999.216 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 25.05.2026 285.615 €50,9598 XETR 25.05.2026 77.051 €50,9843 CEUX 26.05.2026 487.209 €50,9181 XETR 26.05.2026 95.594 €50,8966 CEUX 27.05.2026 396.231 €52,4177 XETR 27.05.2026 105.063 €52,5212 CEUX 28.05.2026 427.895 €52,3327 XETR 28.05.2026 240.654 €52,3554 CEUX 28.05.2026 20.687 €52,3881 TQEX 28.05.2026 38.481 €52,3983 AQEU 29.05.2026 541.409 €52,4776 XETR 29.05.2026 254.318 €52,3658 CEUX 29.05.2026 7.665 €52,2508 TQEX 29.05.2026 21.344 €52,2438 AQEU

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 29. Mai 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 36.941.873 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 1. Juni 2026

Mercedes-Benz Group AG

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG Mercedesstrasse 120 70372 Stuttgart Deutschland Internet: https://group.mercedes-benz.com

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