EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Samara Asset Group p.l.c. / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.06.2026 / 16:58 CET/CEST

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Samara Asset Group plc:

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Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014



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Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014



Erwerb eigener Aktien – 37. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 wurden 301 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 25.05.26 - - - 26.05.26 55 2,28 125,60 27.05.26 100 2,35 235,00 28.05.26 38 2,29 87,02 29.05.26 108 2,24 241,92

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 29. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 488.501.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Birkirkara/Malta, den 01. Juni 2026

Samara Asset Group plc



Der Verwaltungsrat

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Samara Asset Group p.l.c. Beatrice 66 & 67, Amery Street SLM 1707 Sliema Malta Internet: cryptology-ag.com

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