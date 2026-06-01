EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.06.2026 / 16:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 16.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 815.774 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
25.05.20263930,00%79,875031.391CEUX
25.05.2026760,00%79,89846.072TQEX
25.05.20265310,00%79,856442.404XETA
26.05.20263270,00%79,094825.864CEUX
26.05.20266730,00%79,131153.255XETA
27.05.20263310,00%81,903527.110CEUX
27.05.2026520,00%81,90964.259TQEX
27.05.20266170,00%81,690950.403XETA
28.05.20263420,00%81,322527.812CEUX
28.05.20266580,00%81,326653.513XETA
29.05.20261.5480,00%79,4605123.005AQEU
29.05.20261.8330,00%79,6536146.005CEUX
29.05.20264220,00%79,459333.532TQEX
29.05.20262.3970,00%79,7446191.148XETA
Gesamt10.2000,01%79,9778815.774 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 29. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.156.366 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut. Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 01. Juni2026

Symrise AG

Der Vorstand

01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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