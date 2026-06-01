EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.06.2026 / 16:35 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 16.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 815.774 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 25.05.2026 393 0,00% 79,8750 31.391 CEUX 25.05.2026 76 0,00% 79,8984 6.072 TQEX 25.05.2026 531 0,00% 79,8564 42.404 XETA 26.05.2026 327 0,00% 79,0948 25.864 CEUX 26.05.2026 673 0,00% 79,1311 53.255 XETA 27.05.2026 331 0,00% 81,9035 27.110 CEUX 27.05.2026 52 0,00% 81,9096 4.259 TQEX 27.05.2026 617 0,00% 81,6909 50.403 XETA 28.05.2026 342 0,00% 81,3225 27.812 CEUX 28.05.2026 658 0,00% 81,3266 53.513 XETA 29.05.2026 1.548 0,00% 79,4605 123.005 AQEU 29.05.2026 1.833 0,00% 79,6536 146.005 CEUX 29.05.2026 422 0,00% 79,4593 33.532 TQEX 29.05.2026 2.397 0,00% 79,7446 191.148 XETA Gesamt 10.200 0,01% 79,9778 815.774

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 29. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.156.366 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut. Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 01. Juni2026

Symrise AG

Der Vorstand

01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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