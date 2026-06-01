EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.06.2026 / 13:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Sen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005785604

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
36,72 EUR58.862,16 EUR
36,73 EUR57.702,83 EUR
36,73 EUR5.876,80 EUR
36,73 EUR35.554,64 EUR
36,73 EUR10.137,48 EUR
36,73 EUR29.016,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
36,7270 EUR197.150,6100 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet:www.fresenius.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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