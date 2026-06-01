EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.06.2026 / 13:38 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Sen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005785604

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,72 EUR 58.862,16 EUR 36,73 EUR 57.702,83 EUR 36,73 EUR 5.876,80 EUR 36,73 EUR 35.554,64 EUR 36,73 EUR 10.137,48 EUR 36,73 EUR 29.016,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,7270 EUR 197.150,6100 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com

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