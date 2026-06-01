EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: MBB Capital Management GmbH, Kauf
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Thema: Wasserstoff
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.06.2026 / 09:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|MBB Capital Management GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Christof
|Nachname(n):
|Nesemeier
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Friedrich Vorwerk Group SE
b) LEI
|529900NBM89YAM5ENI18
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A255F11
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|67,40 EUR
|269,60 EUR
|67,40 EUR
|37.002,60 EUR
|67,40 EUR
|404,40 EUR
|67,40 EUR
|4.718,00 EUR
|67,40 EUR
|2.965,60 EUR
|67,40 EUR
|89.439,80 EUR
|67,40 EUR
|2.089,40 EUR
|67,40 EUR
|3.033,00 EUR
|67,40 EUR
|4.987,60 EUR
|67,40 EUR
|1.145,80 EUR
|67,40 EUR
|41.653,20 EUR
|67,40 EUR
|135.811,00 EUR
|67,30 EUR
|1.884,40 EUR
|67,30 EUR
|27.189,20 EUR
|67,30 EUR
|60.570,00 EUR
|67,30 EUR
|20.190,00 EUR
|67,30 EUR
|8.614,40 EUR
|67,20 EUR
|16.665,60 EUR
|67,20 EUR
|20.160,00 EUR
|67,20 EUR
|12.230,40 EUR
|67,20 EUR
|13.507,20 EUR
|67,20 EUR
|1.948,80 EUR
|67,20 EUR
|32.256,00 EUR
|67,20 EUR
|33.936,00 EUR
|67,00 EUR
|44.890,00 EUR
|67,10 EUR
|73.810,00 EUR
|67,00 EUR
|32.294,00 EUR
|67,00 EUR
|4.891,00 EUR
|67,10 EUR
|18.855,10 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|67,2678 EUR
|747.412,1000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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