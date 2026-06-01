EQS-DD: HMS Bergbau AG: Dennis Schwindt, Kauf von 840 Aktien
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.06.2026 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dennis
|Nachname(n):
|Schwindt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HMS Bergbau AG
b) LEI
|5299004BSTX10BXHV941
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006061104
b) Art des Geschäfts
|Kauf von 840 Aktien
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|43,00 EUR
|3.319,28 EUR
|43,00 EUR
|520,90 EUR
|43,00 EUR
|47,30 EUR
|43,00 EUR
|6.810,98 EUR
|43,00 EUR
|7.485,08 EUR
|43,00 EUR
|18.026,74 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|43,0000 EUR
|36.120,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HMS Bergbau AG
|An der Wuhlheide 232
|12459 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hms-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105290 01.06.2026 CET/CEST