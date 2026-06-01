EQS-DD: HMS Bergbau AG: Jens Moir, Kauf von 600 Aktien

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.06.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens
Nachname(n):Moir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HMS Bergbau AG

b) LEI

5299004BSTX10BXHV941 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:HMS Bergbau AG Inhaber-Aktien WKN 606110

b) Art des Geschäfts

Kauf von 600 Aktien

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
43,00 EUR9.589,00 EUR
43,00 EUR15.093,00 EUR
43,00 EUR1.118,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
43,0000 EUR25.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Internet:www.hms-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105288 01.06.2026 CET/CEST

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