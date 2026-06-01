EQS-DD: NanoRepro AG: Lisa Jüngst, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.06.2026 / 09:43 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Lisa Nachname(n): Jüngst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NanoRepro AG

b) LEI

3912008FCA63AGIMEV74

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006577109

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,83 EUR 5.000,00 EUR 1,85 EUR 20,00 EUR 1,85 EUR 2.000,00 EUR 1,85 EUR 500,00 EUR 1,85 EUR 2.480,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,8399 EUR 10.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Internet: www.nanorepro.com

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