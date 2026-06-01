EQS-DD: NanoRepro AG: Lisa Jüngst, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.06.2026 / 09:43 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Lisa
|Nachname(n):
|Jüngst
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|NanoRepro AG
b) LEI
|3912008FCA63AGIMEV74
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006577109
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,83 EUR
|5.000,00 EUR
|1,85 EUR
|20,00 EUR
|1,85 EUR
|2.000,00 EUR
|1,85 EUR
|500,00 EUR
|1,85 EUR
|2.480,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,8399 EUR
|10.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NanoRepro AG
|Untergasse 8
|35037 Marburg
|Deutschland
|Internet:
|www.nanorepro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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