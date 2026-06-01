EQS-DD: Readcrest Capital AG: Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH, Entstehung einer Wandlungspflicht für Pflichtwandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von nominal EUR 9.019.999,00 zum ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.06.2026 / 19:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Rolf Nachname(n): Elgeti Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Readcrest Capital AG

b) LEI

8945004D7BZ2T9FUK105

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A0LE3J1

b) Art des Geschäfts

Entstehung einer Wandlungspflicht für Pflichtwandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von nominal EUR 9.019.999,00 zum Wandlungspreis von EUR 1,20 in 7.516.666 Aktien (Eingetretene Bedingung: Eintragung bedingtes Kapital im Handelsregister)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

27.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Readcrest Capital AG Hermannstraße 40 20095 Hamburg Deutschland Internet: www.readcrest.com

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