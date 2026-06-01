EQS-DD: Readcrest Capital AG: Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH, Entstehung einer Wandlungspflicht für Pflichtwandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von nominal EUR 9.019.999,00 zum ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.06.2026 / 19:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Rolf
|Nachname(n):
|Elgeti
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Readcrest Capital AG
b) LEI
|8945004D7BZ2T9FUK105
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
b) Art des Geschäfts
|Entstehung einer Wandlungspflicht für Pflichtwandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von nominal EUR 9.019.999,00 zum Wandlungspreis von EUR 1,20 in 7.516.666 Aktien (Eingetretene Bedingung: Eintragung bedingtes Kapital im Handelsregister)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|27.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.readcrest.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105272 01.06.2026 CET/CEST
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