EQS-News: Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu

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Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu



01.06.2026 / 15:58 CET/CEST

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Corporate News

Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu

Ahrensburg, 1. Juni 2026 – Der Vorstand der Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, hatte heute zur alljährlichen Hauptversammlung in die Handelskammer Hamburg eingeladen.

Die Hauptversammlung stimmte mit großer Mehrheit zu den folgenden Themen ab:

Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 – Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,11 je dividendenberechtigter Stückaktie

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 2025

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2025

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Wahl der Aufsichtsrätin Prof. Dr. Mirja Steinkamp

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Dr. Dietmar Ley

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

Bestätigung/Festsetzung einer Inflationsausgleichsprämie für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026

Herr Norbert Basler wird auch nach den heutigen Neuwahlen den Vorsitz des Aufsichtsrats weiterhin innehaben und in Zukunft durch Dr. Dietmar Ley vertreten. Dr. Dietmar Ley übernimmt das Amt von Horst W. Garbrecht, welcher mit dem Tage der Hauptversammlung 2026 sein Amt niedergelegt hat.

Die Details der Abstimmung, die Präsentation der Hauptversammlung, die Dividendenbekanntmachung sowie alle weiteren Informationen rund um diese Thematik können auf der Internetseite des Unternehmens unter: https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/abgerufen werden.

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Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika

Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2337196

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