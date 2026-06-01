EQS-News: Consilium Project Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine: Solarpark Kobern baureif und bereits vollständig reserviert

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Consilium Project Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine: Solarpark Kobern baureif und bereits vollständig reserviert



01.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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Consilium Project Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine: Solarpark Kobern baureif und bereits vollständig reserviert



Stuttgart, 1. Juni 2026 – Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler für Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, hat beim Solarpark in Kobern, der auch einen integrierten Grünstromspeicher umfassen wird, mehrere entscheidende Entwicklungsschritte erfolgreich realisiert. Dementsprechend ist der Baubeginn schon für August 2026 geplant. Das Projekt wird in parzellierter Form als sogenanntes PV-Direktinvestment an mehrere Investoren veräußert und ist bereits vollständig reserviert. Der Solarpark wird eine Photovoltaikleistung von rund 4,8 MWp umfassen und durch einen leistungsstarken Grünstromspeicher ergänzt, der über eine maximale Leistung von rund 2,5 MW und eine Speicherkapazität von rund 5 MWh verfügen wird. Die Kombination aus Energieerzeugung und Speicher ermöglicht eine flexible und optimierte Stromvermarktung, unter anderem durch Lastverschiebung (Load-Shifting) sowie KI-gestützten Handel über verschiedene Energiemärkte hinweg.

Ein wesentlicher Meilenstein wurde bereits im November 2025 mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan erreicht. Im Januar 2026 und damit früher als geplant folgte die Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung trat der Bebauungsplan am 6. Februar 2026 in Kraft und ist seitdem rechtswirksam. Vor dem Hintergrund der zum 1. November 2025 geänderten Landesbauordnung Rheinland-Pfalz sind Solaranlagen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans genehmigungsfrei, sofern sie den getroffenen Festsetzungen zu Zulässigkeit, Standort und Größe entsprechen. Da diese Bedingungen erfüllt werden, sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Baustart des Solarparks in Kobern bereits vollständig geschaffen.

Im Rahmen der EEG-Ausschreibung zum 1. Dezember 2025 erhielt das zukunftsorientierte Energieprojekt in Kobern einen Zuschlag. Dieser Schritt erfolgte früher als ursprünglich geplant und sichert den langjährig wirtschaftlichen Betrieb des Solarparks.

Mit dem Projekt in Kobern realisiert die Consilium Project Finance GmbH ihr erstes Projekt in der neuen Struktur mit kombinierter intelligenter Vermarktung von Photovoltaik und Grünstromspeicher. Es markiert den Auftakt für eine Reihe mehrerer Projekte, die in den kommenden Wochen folgen sollen, und bildet einen attraktiven Baustein für das PV-Direktinvestment-Angebot von Consilium. Bei diesem Projekt kommt bereits die jüngst vereinbarte strategische Kooperation mit Terra One zum Tragen. Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft übernimmt Terra One die intelligente Steuerung und Vermarktung des erzeugten Stroms und der Speicherflexibilität über eine integrierte Multi-Market-Strategie an den Strommärkten. Auf diese Weise werden zusätzliche Erlöspotenziale erschlossen, während der Solarpark Kobern einen Beitrag zur Netzstabilität und zur effizienten Integration Erneuerbarer Energien leistet.

Dr. Martin Ostgathe, Geschäftsführer der Consilium Project Finance GmbH, hebt die Bedeutung der Fortschritte hervor: „Dass wir beim Solarpark in Kobern zentrale Meilensteine früher als geplant erreichen konnten, unterstreicht die Qualität unserer Projektentwicklung und die Effizienz unserer Prozesse. Gerade im aktuellen regulatorischen Umfeld ist es entscheidend, frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Unser Projekt in Kobern steht exemplarisch für unseren Ansatz, Photovoltaikprojekte von Beginn an ganzheitlich zu denken, indem wir Erzeugung, Speicher und Vermarktung intelligent miteinander verbinden. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Energiewende, sondern schaffen auch wirtschaftlich attraktive Projekte mit langfristiger Perspektive.“

Die Entwicklung des Solarparks in Kobern wird über den 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) finanziert. Die Anleihemittel dienen im Wesentlichen dazu, die aktuell 170 MWp große Projektpipeline der Consilium Project Finance GmbH zu realisieren.



Investorenkontakt:

Daniel Ramsperger

Consilium Project Finance GmbH

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daniel.ramsperger@consilium-ag.de



Finanzpressekontakt:

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