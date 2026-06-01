EQS-News: Equifax geht eine Partnerschaft mit Polens führender Kreditauskunftei ein, um seinen Kunden einen besseren Zugang zu Lösungen im Bereich Identitäts- und Betrugsschutz zu ermöglichen

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Equifax geht eine Partnerschaft mit Polens führender Kreditauskunftei ein, um seinen Kunden einen besseren Zugang zu Lösungen im Bereich Identitäts- und Betrugsschutz zu ermöglichen



01.06.2026 / 10:05 CET/CEST

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WARSCHAU, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Equifax UK und Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Polens führende Kreditauskunftei, sind eine Partnerschaft eingegangen, um ihren Kunden einen breiteren Zugang zu ihren jeweiligen Lösungen für die Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung zu ermöglichen. Damit unterstützen sie mehr Unternehmen dabei, gegen immer raffiniertere Betrugsmaschen vorzugehen und sicherere Kundenerlebnisse zu gewährleisten.

Durch diese Zusammenarbeit erhält BIK Zugang zu einer Reihe fortschrittlicher Identitäts- und Betrugsbekämpfungsdienste von Equifax, um sein bestehendes System zu erweitern. Durch die Kombination dieser globalen Erkenntnisse mit der spezialisierten Verhaltensüberprüfung von BIK bietet die Partnerschaft einen ausgefeilteren Schutz vor komplexen Bedrohungen wie Identitätsbetrug und KI-gestütztem Betrug. Dieser konfigurierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Interaktionsmuster in Echtzeit zu analysieren und so ein nahtloses und sicheres Erlebnis zu schaffen, das echte Kunden schützt und gleichzeitig illegale Aktivitäten mit größerer Präzision identifiziert.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, Vorteile für das gesamte Finanzökosystem zu schaffen, indem Kreditgeber, Unternehmen und Verbraucher durch den Zugang zu moderneren Identitäts- und Betrugsschutzfunktionen unterstützt werden und sicherere, effektivere Kundenprozesse ermöglicht werden. Die Zusammenarbeit steht zudem im Einklang mit dem allgemeinen Branchenwandel hin zu datengestützter Risikobewertung und finanzieller Inklusion, einschließlich der Nutzung umfangreicherer Datenquellen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung für unterversorgte Bevölkerungsgruppen.

David Bernard, CEO von Equifax UK&I, sagte: „Da Identitätsbedrohungen und Betrugsversuche immer raffinierter werden, benötigen Unternehmen einen widerstandsfähigeren und mehrschichtigen Schutzansatz. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Equifax, die verhaltensbasierten Erkenntnisse von BIK mit unseren umfangreichen Datenbeständen zu kombinieren. Auf diese Weise stärken wir das Sicherheitsökosystem in Polen, Großbritannien und darüber hinaus und stellen unseren Kunden die fortschrittlichen Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Kunden zu schützen und vertrauensvollere, sicherere digitale Interaktionen zu ermöglichen."

Mariusz Cholewa, PhD, Vorstandsvorsitzender von BIK, sagte: „Diese Partnerschaft spiegelt eine klare Tatsache wider: Eine wirksame Betrugsbekämpfung hängt zunehmend von der Zusammenführung verschiedener Signale ab. Durch die Kombination der digitalen Intelligence-Lösungen von Equifax mit der Expertise von BIK im Bereich der Verhaltensüberprüfung können wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Abwehrmaßnahmen gegen sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen zu stärken und gleichzeitig ein sicheres und nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Wir freuen uns zudem, unser Angebot für den polnischen Markt durch den Zugang zu den führenden Kompetenzen von Equifax zu erweitern."

Informationen zu Equifax

Wir bei Equifax glauben, dass Wissen den Fortschritt fördert. Als weltweit tätiges Daten-, Analyse- und Technologieunternehmen spielen wir eine wesentliche Rolle in der globalen Wirtschaft, indem wir Finanzinstituten, Unternehmen, Arbeitgebern und Behörden dabei helfen, wichtige Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen. Unsere einzigartige Kombination aus differenzierten Daten, Analysen und Cloud-Technologie liefert Erkenntnisse, die Entscheidungen vorantreiben, um Menschen weiterzubringen. Equifax hat seinen Hauptsitz in Atlanta und wird von fast 15.000 Mitarbeitern weltweit unterstützt. Das Unternehmen ist in 24 Ländern in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig oder hält dort Beteiligungen.

Equifax Ltd ist eines der Unternehmen der Equifax-Gruppe mit Sitz im Vereinigten Königreich. Equifax Ltd. ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie unter equifax.co.uk und verfolgen Sie die Unternehmensnachrichten auf LinkedIn.

Informationen zu BIK

BIK – die einzige Kreditauskunftei in Polen und Mitglied von ACCIS, dem Zusammenschluss der weltweit größten Gruppe von Kreditregistern. BIK trägt zur Sicherheit von Finanzinstituten und deren Kunden bei, indem es ein sicheres System für den Austausch von Kredit- und Wirtschaftsinformationen sowie innovative Lösungen zur Betrugsbekämpfung bereitstellt. Zu den Branchenlösungen im Portfolio von BIK gehören: BIK-Plattform zur Betrugsbekämpfung, Plattform zur Aufdeckung von Cyberbetrug, Plattform zur Verhaltensüberprüfung, ESG-BIK-Plattform. BIK sammelt und stellt Daten zur Bonitätshistorie von Privatkunden und Unternehmern aus dem gesamten Kreditmarkt sowie Daten aus dem Bereich der Nichtbankenkredite bereit. BIK verfügt über höchste Kompetenz in den Bereichen Marktanalyse und moderne Technologien. Es vereint die Merkmale eines modernen Technologieunternehmens mit den Eigenschaften einer gemeinnützigen Einrichtung. Weitere Informationen finden Sie unter bik.pl. Verfolgen Sie die Neuigkeiten des Unternehmens auf LinkedIn.

Cision

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