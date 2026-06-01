EQS-News: EverYield AG: Zeichnungsfrist für 9% Infrastructure Bond 2026/2032 gestartet

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EverYield AG: Zeichnungsfrist für 9% Infrastructure Bond 2026/2032 gestartet



01.06.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION / WERBUNG

Zielvolumen: 30 Mio. Euro, Laufzeit: 6 Jahre

Jährlicher fixer Zins von 9,00 % - halbjährliche Zinzahlung

Zeichnungsfrist für die Anleihe: 01.06.2026 bis 26.06.2026

Wien, 01. Juni 2026 – Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie über www.everyield.at , der Website der EverYield Properties AG (nach Eintragung der laufenden Umfirmierung künftig: EverYield AG und im Folgenden auch die „Emittentin“). Die Anleihe 2026/2032 (ISIN: DE000A4EVPH1, WKN: A4EVPH) mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ist ab heute bis voraussichtlich zum 26.06.2026, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebotszeitraums) über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) zu erwerben. Das öffentliche Angebot über die Website der Emittentin läuft bis zum 28.05.2027, 12:00 Uhr (MESZ) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus an ausgewählte qualifizierte Investoren in zulässigen Jurisdiktionen angeboten.

Die Anleihe 2026/2032 hat ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wurde mit 9,00 % festgelegt. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich jeweils am 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres ausgezahlt.

Die Notierungsaufnahme ist im Freiverkehr der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) beantragt und für den 1. Juli 2026 (erster Handelstag) geplant.

Der Nettoemissionserlös bei Vollplatzierung wird vorrangig verwendet als Startfinanzierung für den Erwerb erster Standorte/Projektliegenschaften bzw. bestehender Projektgesellschaften, den Aufbau der Plattform sowie die frühe Entwicklung und den anschließenden Roll-out der Energy-Campus-Infrastruktur. Unter Annahme einer Vollplatzierung sollen ca. 10-13 Mio. Euro (ungefähre Schätzung) für die Umsetzung eines ersten Projekts in der Steiermark verwendet werden; die verbleibenden ca. 16 Mio. Euro sollen anteilig auf geplante Projekte im Burgenland, im westlichen Niederösterreich und in Nordfriesland verteilt werden.

Weitere Informationen zur Anleihe sind auf der Website der EverYield AG verfügbar.

KONTAKT

MAXIMILIAN FISCHER Head of Investor Relations

m.fischer@max-em.de

MANUEL TAVERNE Co-Head of Investor Relations

m.taverne@max-em.de

Über die EVERYIELD AG

Die EverYield Properties AG, nach Eintragung der laufenden Umfirmierung „EverYield AG“, mit Sitz in Wien entwickelt, strukturiert und finanziert integrierte Infrastrukturprojekte im Bereich Umwelt- und Energieinfrastruktur. Im Mittelpunkt steht der Aufbau des Everyield Energy Campus – einer skalierbaren Plattform zur thermischen Verwertung von Klärschlamm, zur Phosphorrückgewinnung sowie zur Energieerzeugung und Produktvermarktung. Everyield verbindet regulatorisch getriebene Entsorgungs- und Rohstoffthemen mit langfristig planbaren Infrastruktur-Cashflows und verfolgt das Ziel, Entsorgungs- und Verwertungsmengen in nachhaltige Wertschöpfung zu transformieren.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten öffentlichen Angebot der Emittentin dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (https://everyield.at/) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf. Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

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