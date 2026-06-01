EQS-News: MARTIN KRÄMER WIRD NEUER CHIEF FINANCIAL OFFICER BEI CHEPLAPHARM

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MARTIN KRÄMER WIRD NEUER CHIEF FINANCIAL OFFICER BEI CHEPLAPHARM



01.06.2026 / 09:44 CET/CEST

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Greifswald, 01. Juni 2026



Die global agierende CHEPLAPHARM Gruppe, eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, hat einen neuen Chief Financial Officer (CFO): Martin Krämer übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position und stärkt damit die Finanzorganisation des Greifswalder Unternehmens. Martin Krämer wechselt vom Chemieunternehmen Röhm zu CHEPLAPHARM und bringt langjährige internationale Erfahrung im Finanzmanagement sowie umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmenssteuerung, Finanzierung und M&A-Transaktionen mit. Krämer übernimmt die Position nahtlos von Dr. Keyarasch Parssanedjad, der sich als Chief Business & Strategy Officer neuen Aufgaben im CHEPLAPHARM-Vorstand widmet.



In seiner bisherigen Laufbahn hat Martin Krämer in führenden Finanzfunktionen maßgeblich zur strategischen und operativen Weiterentwicklung internationaler Unternehmen beigetragen. Bei Röhm verantwortete er zentrale Finanzbereiche und begleitete wichtige Wachstums- und Transformationsprozesse. Mit seiner ausgewiesenen Finanzexpertise, seiner Erfahrung in M&A und anderen Transaktionen sowie seinem tiefen Verständnis internationaler Märkte wird er die weitere Entwicklung von CHEPLAPHARM maßgeblich unterstützen. Dabei wird er auf der bestehenden Finanzorganisation aufbauen und diese weiterentwickeln. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen die Abteilungen Finanzen, Internal Audit & Risikomanagement sowie Treasury & Investor Relations. In seiner Funktion als CFO berichtet Martin Krämer an Co-CEO Sebastian Braun.



„Mit Martin Krämer konnten wir einen Top-Finanzmanager für CHEPLAPHARM verpflichten und gewinnen mit ihm einen erfahrenen Finanzexperten mit ausgeprägter strategischer Kompetenz und internationaler Management- sowie Kapitalmarkterfahrung“, sagt Sebastian Braun, Co-CEO CHEPLAPHARM. „Er wird unsere Finanzorganisation weiter stärken und wichtige Impulse für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens setzen.“



Zur Person Martin Krämer

Martin Krämer kommt von der Röhm Group, wo er seit der Übernahme durch Advent International im Jahr 2019 CFO und Labour Director tätig war, zu CHEPLAPHARM. Seine Karriere begann Martin Krämer bei der Bayer AG, wo er früh Führungsverantwortung übernahm, bevor er zu Lanxess und später zu Evonik in leitende Positionen im Finanz- und operativen Bereich wechselte. Bei Evonik/Röhm verantwortete er rund fünf Jahre lang das Geschäft mit Produkten der Marke PLEXIGLAS®. Während seiner Laufbahn verbrachte Martin Krämer insgesamt rund zehn Jahre in Südkorea und China und war maßgeblich an zwei großen Carve-Outs aus börsennotierten Unternehmen beteiligt. Martin Krämer ist Diplom-Kaufmann (Master in Economics/Business Administration) und schloss sein Studium 1991 an der Universität zu Köln ab.



Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.



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