Eurozone: Arbeitslosigkeit stabil

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im April stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,2 Prozent erwartet. Der Wert für den Vormonat wurde von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote ebenfalls 6,3 Prozent betragen.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im April 11,075 Millionen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Das waren 84.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich legte die Zahl der Arbeitslosen um 45.000 zu.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit 10,3 Prozent. Deutschland weist mit 3,8 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jha/jsl/stk