EZB-Umfrage: Verbraucher erwarten anhaltend hohe Inflation

Berlin, ⁠01. Jun (Reuters) - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in den Euro-Ländern sind wegen der gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs weiter hoch. Im Mittel rechneten ‌die Menschen im April für die kommenden zwölf Monate mit einer Teuerungsrate von unverändert ⁠4,0 Prozent, ⁠wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag zu der von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage mitteilte. Nach Beginn der Angriffe der USA und von Israel auf den Iran ‌am 28. Februar sind die ‌Energiepreise stark gestiegen.

Die Verbraucher rechnen auch auf mittlere Sicht mit einer erhöhten Inflation. In ⁠den kommenden drei Jahren erwarten sie eine durchschnittliche ‌Teuerungsrate von 2,9 Prozent. ⁠Im März waren sie sogar von 3,0 Prozent ausgegangen. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Diese ‌lag im April ⁠mit 3,0 Prozent aber ⁠bereits deutlich über der Zielmarke.

Im Spannungsfeld von Inflationsgefahr und Konjunkturrisiken infolge des Iran-Krieges muss die EZB ihren Zinskurs neu abstecken. An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung am 11. Juni mit einer ersten Zinserhöhung in diesem Jahr gerechnet.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)