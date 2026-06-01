Fallende Preise stoppen Börse nicht: DAX® trotzt dem "Sell in May" - ntv Zertifikate 01.06.2026
HSBC · Uhr
Eigentlich gilt der Mai an den Börsen als schwacher Monat - doch in diesem Jahr hat der #DAX® deutlich zugelegt. Gleichzeitig zeigen die #Inflationsdaten: Die Gesamtteuerung geht zurück, aber ohne #Öl betrachtet bleibt der Preisdruck weiter bestehen. Wie Trader auf die weitere Entwicklung setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.
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