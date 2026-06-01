Frankreich bringt im Atlantik Öltanker auf - Kreml spricht von Piraterie

Paris/Moskau, 01. ⁠Jun (Reuters) - Die französische Marine hat im Atlantik einen aus Russland kommenden Öltanker aufgebracht. Präsident Emmanuel Macron teilte am Montag auf der Plattform X mit, die "Tagor" sei mit internationalen Sanktionen belegt. Das Schiff sei am Sonntag auf offener See mit ‌Unterstützung mehrerer Partner, darunter Großbritannien, kontrolliert worden. Der Einsatz sei unter strikter Einhaltung des Seerechts erfolgt. "Es ist inakzeptabel, dass Schiffe internationale Sanktionen umgehen, gegen ⁠Seerecht verstoßen ⁠und den seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine finanzieren." Macron postete ein Video, auf dem zu sehen war, wie sich Einsatzkräfte von einem Hubschrauber auf das Schiff abseilen.

Frankreichs Atlantik-Seepräfektur äußerte sich unabhängig von Macron zu dem Schiff, das nach Angaben der für Seesicherheit ‌zuständigen Behörde zuletzt im russischen Arktishafen Murmansk ausgelaufen ‌war. Mit dem Einsatz mehr als 400 Seemeilen (etwa 740 Kilometer) westlich der bretonischen Küste sei die Marine dem Verdacht nachgegangen, dass der Tanker unter falscher Flagge fahre. ⁠Inspektoren hätten an Bord die Dokumente geprüft, durch die sich der Verdacht bestätigt ‌habe. Das Schiff sei aufgefordert worden, ⁠Kurs auf Frankreich zu nehmen. Eskortiert von der Marine sei es auf dem Weg zu einem Liegeplatz vor der Nordwestküste des Landes.

Russland bezeichnete das Vorgehen Frankreichs als illegal. Es grenze an Piraterie, erklärte ‌das Präsidialamt in Moskau. Russland werde ⁠als Reaktion auf den Vorfall Maßnahmen ⁠ergreifen, um die Sicherheit von Seefracht zu gewährleisten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Die russische Botschaft in Paris forderte einem Agenturbericht zufolge Informationen über mögliche russische Staatsbürger an Bord des Schiffes an. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Kapitän Russe, teilte die Botschaft laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass weiter mit. Laut dem Schiffsdatendienst MarineTraffic fuhr der 252 Meter lange Tanker unter der Flagge Madagaskars.

(Bericht von Dominique Vidalon, Jean Terzian und Dmitry ⁠Antonov, geschrieben von Elke Ahlswede; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)