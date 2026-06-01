HBM Healthcare Investments gibt den Abschluss der Swixx-Biopharma-Transaktion mit SK Capital und Bain Capital Life Sciences bekannt

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HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf
HBM Healthcare Investments gibt den Abschluss der Swixx-Biopharma-Transaktion mit SK Capital und Bain Capital Life Sciences bekannt

01.06.2026 / 08:33 CET/CEST

HBM Healthcare Investments gab heute den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion bekannt, in deren Rahmen von SK Capital Partners sowie Bain Capital Life Sciences beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma von HBM Healthcare Investments sowie weiteren bestehenden Aktionären erworben haben.

HBM Healthcare Investments bleibt mit einer Beteiligung von rund 8 % ein bedeutender Aktionär von Swixx Biopharma – neben den Gründern, dem Senior Management, SK Capital, Bain Capital Life Sciences sowie Mérieux Equity Partners. Die Gründer, HBM und Mérieux bleiben zudem weiterhin aktiv im Verwaltungsrat von Swixx Biopharma vertreten.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich Swixx Biopharma – getragen von starkem organischem Wachstum, kontinuierlicher geografischer Expansion sowie einem skalierbaren Geschäftsmodell – zu einer führenden unabhängigen Kommerzialisierungsplattform für innovative biopharmazeutische Unternehmen entwickelt. Mit der Unterstützung der neuen Aktionäre ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um seine nächste Wachstumsphase zu beschleunigen, seine geografische Präsenz weiter auszubauen und nachhaltig zusätzlichen Wert zu schaffen.

HBM Healthcare Investments ist seit 2017 an Swixx Biopharma beteiligt und hat das Unternehmen während einer Phase starken Wachstums und substanzieller Wertschöpfung begleitet. Die Beteiligung hat sich zu einer aussergewöhnlich erfolgreichen Partnerschaft entwickelt und rangiert heute als erfolgreichstes Investment in der Geschichte von HBM.

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andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

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