Was bewegt die Aktie?

Honeywell steht vor einer Aufspaltung. Das Unternehmen will Honeywell Technologies und Honeywell Aerospace klarer voneinander trennen. Dadurch entsteht auf der einen Seite ein stärker fokussiertes Technologie- und Industrieunternehmen. Auf der anderen Seite steht ein Aerospace-Geschäft mit Schwerpunkt auf Luftfahrttechnologien und autonomem Fliegen.

Für Investoren kann diese Struktur attraktiver werden. Klarere Geschäftsbereiche lassen sich leichter bewerten und können jeweils eigene Wachstumstreiber zeigen. Honeywell Technologies bleibt mit Automatisierung und Industrialisierung eine amerikanische Variante der Industrie- und Infrastrukturstory, die auch Schneider Electric und Siemens stützt.

Honeywell Aerospace erhält dagegen ein eigenständigeres Profil. Ein ähnlicher Schritt hat sich bei GE positiv entwickelt, weil sich die einzelnen Segmente nach der Trennung besser entfalten konnten.

Der Markt kennt die geplante Trennung allerdings bereits. Ein Teil der Neubewertung kann deshalb schon im Kurs enthalten sein. Trotzdem bleibt die Aufspaltung ein wichtiger Schritt, weil sie die Struktur vereinfacht und den Blick auf die einzelnen Wachstumstreiber schärft.

Charttechnik

Die Aktie steht aktuell bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 22,3. In den vergangenen anderthalb bis zwei Jahren lagen die Bewertungshochs im Bereich von 23 bis 23,5. Eine Rückkehr in den 24er-Bewertungsbereich würde der Aktie Potenzial bis etwa 260 Dollar eröffnen.

Martins Einschätzung

Honeywell bleibt eine interessante US-Industrie-Aktie. Die Aufspaltung ist keine neue Nachricht, kann aber weiter stützen. Im Basisszenario kann sich die Aktie gut entwickeln, wenn der Markt die getrennten Geschäftsbereiche höher bewertet.