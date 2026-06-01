Industrie treibt Schweizer Wirtschaftswachstum an
Zürich, 01. Jun (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist zu Jahresbeginn dank einer starken Industrie schneller gewachsen. Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) legte im ersten Quartal 2026 um 0,4 Prozent zu nach einem Plus von 0,2 Prozent im Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe erwies sich dabei als maßgebliche Stütze. Gebremst wurde das Wachstum von der chemisch-pharmazeutischen Industrie, deren Exporte deutlich zurückgingen. Die Binnennachfrage habe sich schwach entwickelt. Die privaten Konsumausgaben stagnierten, was sich in einem Rückgang im Detailhandel niedergeschlagen habe.
(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)