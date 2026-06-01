Zürich, ⁠01. Jun (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist zu Jahresbeginn dank einer starken Industrie schneller ‌gewachsen. Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) legte im ersten Quartal ⁠2026 ⁠um 0,4 Prozent zu nach einem Plus von 0,2 Prozent im Vorquartal, wie das Staatssekretariat für ‌Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. ‌Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe erwies sich dabei als ⁠maßgebliche Stütze. Gebremst wurde das ‌Wachstum von ⁠der chemisch-pharmazeutischen Industrie, deren Exporte deutlich zurückgingen. Die Binnennachfrage habe sich schwach ‌entwickelt. Die ⁠privaten Konsumausgaben stagnierten, ⁠was sich in einem Rückgang im Detailhandel niedergeschlagen habe.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)