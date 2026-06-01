Investitionen aus Infrastruktur-Sondertopf laufen nur allmählich an

Berlin, 01. Jun (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung will mit dem 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Sanierung der Infrastruktur den jahrelangen Investitionsstau auflösen, kommt dabei bisher aber nur langsam voran. Im Haushaltsjahr 2025 seien Ausgaben in Höhe von 24,0 Milliarden Euro geleistet worden, geplant seien allerdings 37,2 Milliarden gewesen, heißt es in einem 380 Seiten starken Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Es ist der erste ‌Bericht dieser Art für das noch bis 2036 laufende und schuldenfinanzierte Sondervermögen. Einer der Hauptgründe für die Lücke war, dass bei den für die Länder vorgesehenen Mitteln noch nichts abfloss. Diese sind vor allem für Investitionen in den ⁠Bereichen Verkehr, Digitalisierung ⁠und Krankenhausinfrastruktur vorgesehen. Minderausgaben gab es beim Breitbandausbau und bei der Anwendung des Europäischen Zugsicherungssystems.

Der Monitoring-Bericht wurde am Montag veröffentlicht. Das "Handelsblatt" hatte am Sonntagabend zuerst darüber berichtet. Zwei Drittel der konkreten Vorhaben befinden sich derzeit in der Planungsphase, ein Drittel in der Umsetzung. Das SPD-geführte Finanzministerium spricht in dem Bericht von einem "insgesamt erfolgreichen Start". Für 2026 wurden demnach in den ersten fünf Monaten 26 von 107 festgelegten Meilensteine bereits erreicht.

Laut Finanzministerium wird das Sondervermögen helfen, den Investitionsstau der vergangenen ‌20 Jahre zu überwinden. 2027 werde das dritte Jahr in Folge mit ‌Rekordinvestitionen. Das Ministerium sieht die anderen Ressorts sowie die Länder und Kommunen in der Pflicht, die Mittel effizient und zielgenau zu verwenden. Handlungsbedarf sieht das Finanzministerium in den Bereichen Verkehr, Energieinfrastruktur sowie Forschung und Entwicklung, in denen die Fortschritts- und Wirkungskennzahlen für 2025 ⁠besonders niedrig waren. "Hier muss nun schneller von der Planung in die Umsetzung gegangen werden."

In der Verantwortung des Bundes sind in diesem ‌Jahr bis Ende April rund 11,2 Milliarden Euro von den ⁠insgesamt 39,7 Milliarden Euro abgeflossen. Das entspricht 28 Prozent der für das Gesamtjahr veranschlagten Mittel. Trotz der Anlaufschwierigkeiten rechnet das Finanzministerium mit einem spürbaren Konjunkturimpuls. Einer ersten Abschätzung zufolge dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis Ende 2027 rund 0,5 Prozent höher ausfallen als ohne die Ausgaben des Sondervermögens.

MASSIVE KRITIK AN DER VERWENDUNG DES SONDERTOPFES

Mehrere ‌Wirtschaftsforschungsinstitute werfen der Bundesregierung vor, die Mittel nicht für zusätzliche ⁠Investitionen zu nutzen, sondern zu einem größeren Teil auch ⁠Haushaltslöcher damit zu stopfen. Denn es werden ohnehin geplante Investitionen nun aus dem Sondervermögen finanziert, der Kernhaushalt des Verkehrsministeriums beispielsweise werde stark gekürzt. Aus dem Kernhaushalt werden dann - so der Vorwurf von Kritikern - Wahlversprechen von Schwarz-Rot finanziert, darunter die ausgeweitete Mütterrente und Pendlerpauschale sowie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants.

Vor gut einem Jahr wurde im Bundestag die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse zugunsten höherer Verteidigungsausgaben und des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) gelockert. Dafür wurde eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt, die mit Stimmen von Union, SPD und Grünen erreicht wurde. Das war umstritten, weil nach der Wahl im Februar 2025 noch die alten Mehrheiten vor der Konstituierung des neuen Parlaments genutzt wurden. Von den 500 ⁠Milliarden Euro sind 100 Milliarden für Klima- und Transformationsprojekte vorgesehen, weitere 100 Milliarden für die Länder.

(Bericht von Christian Krämer und Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)