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Iran stoppt Verhandlungen - Dax dreht scharf ins Minus

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Quelle: Adobe.com/FilipB

Die europäischen Aktienmärkte haben am Montagnachmittag unter Sorgen um eine Verschärfung der Lage im Nahen Osten gelitten und sind leicht unter Druck geraten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und sein deutsches Pendant, der Dax, rutschten ins Minus. Zuletzt verloren die Börsenbarometer 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozent.

Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die "Achse des Widerstands" hätten die vollständige Sperrung der Straße von Hormus und der Straße von Bab al Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde "Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler" aussetzen, hieß es von Tasnim.

In Reaktion auf die Nachricht fiel der Euro zum US-Dollar auf ein Tagestief. An den Anleihemärkten zogen die Renditen an, sodass die Kurse unter Druck gerieten. Die Ölpreise legten weiter zu.

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