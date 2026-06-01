IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt leitet Bohrkampagne am Standort der ehemaligen polymetallischen Mine Barvue im Sektor Barraute in Abitibi-Témiscamingue ein

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt leitet Bohrkampagne am Standort der ehemaligen polymetallischen Mine Barvue im Sektor Barraute in Abitibi-Témiscamingue ein

Rouyn-Noranda, Kanada, 1. Juni 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den Start einer neuen ungefähr 2.000 Meter umfassenden Bohrkampagne am Standort der ehemaligen Silber- und Zinkmine Barvue im Sektor Barraute von Abitibi-Témiscamingue bekannt zu geben.

Die Arbeiten, die in der ersten Juniwoche beginnen werden, stehen in direktem Einklang mit der Geschäftsstrategie des Unternehmens, die darauf ausgerichtet ist, seine erstklassigen Silber-Assets nach dem jüngsten drastischen Anstieg der Metallpreise auszubauen.

Ziele der Bohrungen: unerprobtes tieferes Potenzial im Visier

Die früheren Explorationsarbeiten sowie die ehemaligen Tagebau- und Untertagebaubetriebe reichten nie über eine vertikale Tiefe von 200 Metern hinaus. In Quebec finden sich vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Lagerstätten in unterschiedlichen Tiefen. Während manche Vorkommen an der Oberfläche zutage treten, erstrecken sie sich häufig bis weit in den Untergrund.

Aus geologischer Sicht kann die ehemalige Mine Barvue mit der Zinklagerstätte Matagami verglichen werden; in diesem Sinne entspricht der berühmte Key Tuffite möglicherweise dem Grey Tuff, der in Beschreibungen der in der Mine Barvue vorliegenden geologischen Einheiten erwähnt wird. Bitte beachten Sie, dass die primären Zink-Kupfer-Silber-Minen im Matagami Camp wie Isle-Dieu, Bell-Allard South, Bracemac-McLeod, Perseverance und Norita in Tiefen lagern, die von der Oberfläche bis zu mehr als 1.200 Metern reichen.

Die aktuelle Kampagne wird 4 Bohrlöcher von jeweils etwa 500 Meter Länge umfassen. Sie werden gezielt auf die Erprobung silberreicher Erweiterungen in Einfallrichtung unterhalb der alten Grube ausgerichtet sein, wo mineralisierte Achsen von Interesse zusammenlaufen. Dies ist das erste Mal, dass diese hochwertigen Ziele in dieser Tiefe erprobt werden.

Eine reiche Produktionsgeschichte

Die historische Produktion aus der Mine Abcourt-Barvue (unweit von Barraute, Abitibi) beläuft sich auf insgesamt mehr als 5,6 Millionen Tonnen Erz, die in zwei unterschiedlichen Phasen gewonnen wurden:

- Tagebauphase (1952-1957): Es wurden rund 5,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 38,74 g/t Silber und 2,98 % Zink abgebaut.

- Untertagebauphase (1986-1990): Abcourt Mines förderte nahezu 632.000 Tonnen mit einem Gehalt von 131,65 g/t Silber und 5,04 % Zink.

Kombinierte historische Gesamtproduktion:

- Verarbeitetes Erz: ca. 5.634.500 Tonnen

- Zink: ca. 320 Millionen Pfund

- Silber: ca. 6,7 Millionen Unzen

Historische Daten: eine große Lagerstätte (NI 43-101-konforme Ressourcen)

Die letzte wirtschaftliche Rahmenuntersuchung (Scoping Study), die von P. Bonneville und F. Baril im Jahr 2019 durchgeführt wurde, belegte bereits die Robustheit des Projekts. In der folgenden Tabelle ist die historische Ressourcenbewertung in der Lagerstätte Barvue angegeben:

Ressourcenkategorie Tonnen (Mio. t) Silber (g/t) Zink (%)

Nachgewiesen & angedeutet 8,08 55,45 3,06

Vermutet 2,03 114,16 2,89

Gesamt (kombiniert) 10,11 67,27 3,02

Anmerkung: In der Scoping Study von 2019 wurde ein Silberpreis von 16,50 USD pro Unze verwendet. Nachdem der aktuelle Preis bei über 70 USD pro Unze liegt, profitiert der Eigenwert der Ressourcenblöcke von einem fast viermal höheren finanziellen Hebeleffekt.

Projektbeteiligte:

Das Projekt Barvue profitiert von einer erstklassigen strategischen Zusammenarbeit und führender wissenschaftlicher Fachkompetenz:

- Ein internationaler Partner: Die Kampagne wird teilweise durch die Mittel aus einem am 30. Januar 2026 gewährten Darlehen von Glencore, einem der weltweit führenden Konzerne in den Bereichen Bergbau und Rohstoffhandel, finanziert. Glencore wird das Unternehmen auch mit seiner nachweislichen Fachkompetenz unterstützen.

- Renommiertes technisches Management (Dr. Mathieu Piché): Mit der Interpretation, der Planung und der Ausführung der Arbeiten wird Dr. Mathieu Piché, PhD in Geologie, betraut. Er ist seit 4 Jahren bei Abcourt tätig. Dr. Piché, ein weltweit anerkannter Experte für vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Lagerstätten, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration.

Im Rahmen seiner Doktorarbeit konzentrierte sich Dr. Piché auf die Untersuchung der Massivsulfidlagerstätten Matagami in Quebec, was zu einer Neudefinition der Geomodelle führte, die die modernen Explorationswellen bestimmt haben. Darüber hinaus ist er der Designer und Entwickler der geochemischen Explorationssoftware Normat, einem fortschrittlichen mathematischen und geologischen Instrument, das in der gesamten Industrie eingesetzt wird, um hydrothermale Alterationssignaturen im Zusammenhang mit tiefen VMS-Lagerstätten genau zu bestimmen.

IM ÜBERBLICK:

- 2.000-Meter-Kampagne, die auf silberreiche Zonen unter der ehemaligen Grube abzielt.

- Partnerschaft mit Glencore.

- Großer wirtschaftlicher Hebel: Frühere Studie beruhte auf einem Silberpreis von 16,50 USD pro Unze, verglichen mit dem heutigen Preis von über 70 USD pro Unze.

- Projektleiter mit international anerkannter Expertise.

Marktfokus: kritische Minerale im Zentrum der geopolitischen Prioritäten Nordamerikas.

Zink und Silber sind nicht mehr nur industrielle Rohstoffe, sie sind jetzt offiziell als kritische und strategische Minerale (CSM) eingestuft. Daher stehen sie im Zentrum der Prioritäten der Regierungen von Quebec, Kanada und der Vereinigten Staaten im Hinblick auf Wirtschaft und nationale Sicherheit.

Diese drei Regierungen unternehmen derzeit erhebliche Anstrengungen und stellen umfangreiche Fördermittel bereit, um zuverlässige lokale Lieferketten in Nordamerika zu sichern, sodass die strategische Abhängigkeit von den asiatischen Märkten verringert werden kann.

- Zink: in staatlichen strategischen Plänen als führendes Metall für den grünen Wandel (dekarbonisierte Infrastruktur, Windparks) und für das Aufkommen von großen Energiespeichertechnologien identifiziert.

- Silber: der effizienteste elektrische Leiter der Welt. Es wird von High-Tech-Industrien als unentbehrliches kritisches Material eingestuft, da es in Solar-Photovoltaikmodulen, Verteidigungselektronik, der Luft- und Raumfahrt sowie in Hochleistungskomponenten für Elektrofahrzeuge unverzichtbar und nicht ersetzbar ist.

Die Tabelle unten veranschaulicht die positive Preisentwicklung für diese zwei Metalle in den letzten drei Jahren:

Entwicklung des Zinkpreises (3 Jahre - USD/Tonne)

Jahr Ungefährer Durchschnittspreis Markthintergrund

2024 2.650 $ Stabilisierung der industriellen Nachfrage weltweit

2025 2.950 $ Belastungen der Lieferkette und Rückgang der Bestände

2026 (aktuell) 3.200 + $ Produktionsdefizit weltweit und starke Nachfrage von grünen Sektoren

Entwicklung des Silberpreises (3 Jahre - USD/Unze)

Jahr Ungefährer Durchschnittspreis Markthintergrund

2024 23,50 $ Anhaltende industrielle und technologische Nachfrage

2025 31,00 $ Beschleunigte Integration im Solarsektor

2026 (aktuell) 70,00 + $ Historisches Rekordniveau im Zusammenhang mit strukturellem Mangel weltweit

Abbildung 1: Übersichtskarte zur Lage des Konzessionsgebiets Barvue

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Abbildung 2: Standort der BMAs und Bergbaukonzessionen, Barvue

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Abbildung 3: Standorte der Bohrlöcher im Rahmen des bevorstehenden Bohrprogramms

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Abbildung 4: Längsschnitt der mineralisierten Hüllen und Projektionen der tiefen Ziele

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Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: Angesichts des jüngsten Anstiegs des Silberpreises hat sich das Unternehmen entschieden, den Wert der vulkanogenen Massivsulfidprojekte in seinem eigenen Konzessionsportfolio zu erschließen. Dank der Tätigkeit von Dr. Mathieu Piché in unserer Explorationsabteilung verfügen wir intern über das notwendige Fachwissen, um die Exploration unserer Basismetallprojekte erfolgreich voranzutreiben. Mit Mathieu können wir auf die Erfahrung und Kompetenz einer der führenden Geologen Kanadas im Bereich der VMS-Exploration zurückgreifen. Diese bevorstehende Bohrkampagne markiert die Wiedergeburt eines ehemaligen Silberbergbaugebiets im Abitibi.

Qualifizierte Sachverständige

Robert Gagnon, P.Geo. Vice President, Exploration des Unternehmens, und Dr. Mathieu Piché, P.Geo., haben die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Betriebstätigkeit konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter unserem Profil auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

Tel: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

VP Communications and Corporate Development

Tel: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

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