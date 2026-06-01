IRW-News: American Pacific Mining Corp.: American Pacific nimmt 15.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana auf

IRW-PRESS: American Pacific Mining Corp.: American Pacific nimmt 15.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana auf

Vancouver, British Columbia - 1. Juni 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD / OTCQX: USGDF / FWB: 1QC / WKN: A422L8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm aufgenommen hat, in dessen Rahmen sowohl Bohrungen mit Umkehrspülung (RC) als auch Diamantkernbohrungen auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison (Madison oder das Projekt) in Montana absolviert werden.

Die Bohrkampagne wird sich mit 10.000 Metern auf eine oberflächennahe Skarnmineralisierung und mit weiteren 5.000 Metern auf eine tiefere porphyrische Mineralisierung konzentrieren. Für die Bohrungen wurden die fünf vorrangigsten Skarn- und Porphyrziele ausgewählt, die auf Grundlage der umfassenden technischen Bewertung und Analyse die bis dato am besten definierten Zielgebiete darstellen.

Die RC-Bohrungen werden in erster Linie der schnellen und kosteneffizienten Erprobung von oberflächennahen Skarnzielen dienen, während sich die Diamantbohrungen auf tiefere Ziele in Bereichen konzentrieren werden, wo nach Einschätzung des Unternehmens Potenzial für eine porphyrische Mineralisierung unterhalb und neben dem bekannten Skarnsystem besteht. Das stufenweise Vorgehen mit RC- und Kernbohrungen ist darauf ausgelegt, durch die Erprobung von oberflächennahen Zielen parallel zur Exploration im Systemmaßstab in tieferen Bereichen einen stetigen operativen Fortschritt zu ermöglichen.

Wir freuen uns sehr über die Aufnahme der Bohrungen bei Madison, wo wir nun die hochwertigsten Skarn- und Porphyrziele systematisch erproben, die jemals auf dem Projekt ermittelt wurden, so Warwick Smith, CEO und Direktor. Diese Ziele sind das Ergebnis einer gründlichen Datenintegration, sorgfältigen Analyse historischer und aktueller Informationen sowie fortschrittlicher geologischer 3D-Modellierung. Wir sehen den Bohrergebnissen mit Spannung entgegen, denn sie sollten unsere aktuelle geologische Auslegung des Projekts verbessern und bestätigen.

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Abbildung 1. Ziele des 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramms

Nach Auffassung des Unternehmens ist das aktuelle Programm ein wichtiger Schritt im Ausbau von Madison als eine Gelegenheit zur Exploration und Erschließung hochgradiger Kupfer-Gold-Vorkommen. Im Zuge des auf oberflächennahe Bereiche ausgerichteten Teil des Programms sollen die bekannte Skarnmineralisierung auf Erweiterungen geprüft und Ziele verfeinert werden, die künftige Arbeiten zur Abgrenzung einer Ressource unterstützen könnten. Die tieferen Diamantbohrungen sind hingegen darauf ausgerichtet, das Potenzial für ein umfassenderes porphyrisches Quellensystem zu bewerten.

Die ersten Analyseergebnisse werden im Sommer erwartet. Das Unternehmen wird mit dem Fortschreiten der Bohrungen weitere Updates bereitstellen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und dem designierten qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über American Pacific Mining Corp.

American Pacific Mining ist ein auf Edel- und Basismetalle ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung Deal of the Year bei den S&P Global Platts Metal Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Durch eine Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 hat American Pacific eine bedeutende Aktienbeteiligung an Vizsla Copper mit zusätzlichem Wertsteigerungspotenzial durch Meilensteinzahlungen am fortgeschrittenen Explorationsprojekt Palmer für Kupfer-Zink-VMS-Mineralisierung in Alaska aufgebaut. American Pacific hält infolge der Ausgliederung des Projekts Tuscarora District in Nevada auch eine bedeutende Aktienbeteiligung an ICG Silver & Gold. Das Projektportfolio umfasst mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte, die in wichtigen Bergbaurevieren in Nevada angesiedelt sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

American Pacific wurde nach den Gesetzen von British Columbia gegründet und der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Suite 910 - 510 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 3A8.

Im Namen des Board of Directors von American Pacific Mining Corp:

Warwick Smith, CEO & Direktor

Firmenzentrale: Suite 910 - 510 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3A8 Kanada

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / Kristina@americanpacific.ca

Ansprechpartner für Medien:

Adam Bello, Primoris Group Inc.

416.489.0092 / media@primorisgroup.com

Die vollständige Offenlegung entnehmen Sie bitte unserem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Madison unter www.americanpacificmining.com.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Alle Aussagen oder Informationen, die Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder darauf Bezug nehmen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, glaubt, plant, schätzt, beabsichtigt, strebt an, Ziele, Prognosen, Zielsetzungen, potenziell oder Abwandlungen davon bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können als zukunftsgerichtete Informationen gelten. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Informationen in Bezug auf die Transaktion und den Erhalt aller dafür erforderlichen Genehmigungen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder sich andere Ereignisse ergeben, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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