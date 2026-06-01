IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt John Lambert, Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, in sein Board of Directors

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt John Lambert, Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, in sein Board of Directors

Montreal, QC, Kanada, 1. Juni 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) - ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung beschäftigt - freut sich, die Ernennung von Dr. John Lambert in das Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Dr. Lambert verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in wissenschaftlicher Führungsarbeit und hat Pionierarbeit bei der Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) geleistet. Damit werden die strategischen Kompetenzen von Defence weiter gestärkt, während das Unternehmen seine ACCUM®-basierte ADC-Plattform und seine Partnerschaftsprogramme vorantreibt.

Dr. Lambert ist international als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der ADCs anerkannt. In der Vergangenheit hatte er verschiedene leitende Positionen im Wissenschafts- und Führungsteam von ImmunoGen inne, darunter als Chief Scientific Officer, Executive Vice President of Research und Mitglied des Executive Committee. Während seiner Tätigkeit dort entwickelten Wissenschaftler bei ImmunoGen ADC-Technologien, die letztlich zur Genentech/Roche-Therapie KADCYLA® beitrugen, die 2013 für HER2-positiven Brustkrebs zugelassen wurde. Das Unternehmen entdeckte außerdem den Anti-CD38-Antikörper, aus dem Sanofis SARCLISA® hervorging, und brachte mehrere ADC-Moleküle in die klinische Entwicklung, darunter ELAHERE®, das für platinresistenten Eierstockkrebs zugelassen ist. ImmunoGen wurde im Jahr 2024 von AbbVie übernommen.

Bevor er 1987 zu ImmunoGen wechselte, gehörte Dr. Lambert zu den ersten Wissenschaftlern, die vom Dana-Farber Cancer Institute an der Harvard Medical School eingestellt wurden, um an von ImmunoGen finanzierten Programmen zur Entwicklung von ADCs und Immunotoxinen als Krebstherapeutika zu einer Zeit mitzuwirken, als dieses Forschungsgebiet noch in den Kinderschuhen steckte.

Dr. Lamberts wissenschaftliche Laufbahn umfasst zudem eine Ausbildung an einigen der weltweit renommiertesten akademischen Einrichtungen. Er schloss sein Studium am Christs College der University of Cambridge (Vereinigtes Königreich) mit einem Abschluss in Naturwissenschaften ab, bevor er 1976 an der University of Cambridge in Biochemie promovierte, wo er unter der Leitung von Professor Richard N. Perham an der Struktur glykolytischer Enzyme forschte. Anschließend absolvierte er ein Postdoktorat an der University of California, Davis mit dem Schwerpunkt Ribosomenstruktur und später an der University of Glasgow in Schottland, wo er Forschung am Arom-Multienzymkomplex betrieb.

Seit 2018 berät Dr. Lambert zahlreiche Biotechnologieunternehmen und Risikokapitalgesellschaften in den Bereichen ADC-Technologien, Entwicklungsstrategien und translationale Programme. Er ist Autor oder Mitautor von mehr als 130 wissenschaftlichen Publikationen mit Peer-Review und wurde 2016 zum Fellow des American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) gewählt.

Wir sind sehr stolz darauf, Dr. Lambert im Board of Directors von Defence willkommen zu heißen, so Sébastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. John ist einer der angesehensten Pioniere auf dem Gebiet der ADCs und hat zur Entwicklung von Technologien und Therapeutika beigetragen, die weltweit einen großen Einfluss auf die Krebsbehandlung hatten. Seine wissenschaftliche Weitsicht, seine Führungserfahrung und sein tiefgreifendes Verständnis der ADC-Entwicklung werden entscheidend zur Weiterentwicklung der ACCUM®-Plattform von Defence und dem Aufbau seiner ACCUM®-basierten ADC-Programme und Partnerschaften beitragen. Dass jemand von Johns Kaliber unserem Board beitritt, ist eine enorme Bestätigung des Potenzials unserer Technologie.

Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen so wichtigen Phase in das Board of Directors von Defence Therapeutics einzutreten, sagt Dr. John Lambert. Die ACCUM®-Technologie von Defence stellt einen überzeugenden und innovativen Ansatz zur Verbesserung der intrazellulären Verabreichung und zur potenziellen Steigerung der therapeutischen Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika dar. Ich sehe der Zusammenarbeit mit dem Team und meinem Mitwirken an der weiteren Förderung der Technologie und der Entwicklungsprogramme des Unternehmens entgegen.

Das Unternehmen hat Dr. Lambert im Einklang mit den Bedingungen des Omnibus Incentive Plan von Defence 150.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen sind sofort unverfallbar und können über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 58 Cent pro Aktie ausgeübt werden.

Defence Therapeutics treibt die Entwicklung seiner proprietären ACCUM®-Plattform für verschiedene therapeutische Anwendungen, darunter ADCs und Radiopharmazeutika, aktiv voran, und verfolgt damit das Ziel, die intrazelluläre Verabreichung, die therapeutische Wirksamkeit und die allgemeinen Behandlungsergebnisse zu verbessern. Um mehr zu erfahren oder Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu sondieren, besuchen Sie bitte www.defencetherapeutics.com oder wenden Sie sich an info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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