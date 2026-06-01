IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Europas Moment der Quantensouveränität: Von wissenschaftlicher Exzellenz zu strategischer Infrastruktur

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Europas Moment der Quantensouveränität: Von wissenschaftlicher Exzellenz zu strategischer Infrastruktur

Über weite Teile der vergangenen zwei Jahrzehnte befand sich Europa in einer unbequemen Position innerhalb der globalen Technologieökonomie. Der Kontinent brachte Spitzenforschung, hochqualifizierte Ingenieure und anspruchsvolle Industriesysteme hervor, scheiterte jedoch wiederholt daran, diese Vorteile in dominante Technologieplattformen umzuwandeln. Amerikanische Unternehmen dominierten die Cloud-Revolution, chinesische Konzerne skalierten industrielle Kapazitäten in rasantem Tempo, und Europa fand sich häufig in der Rolle wieder, die Zukunft zu regulieren, anstatt sie selbst zu gestalten.

Quantencomputing könnte der erste große Technologiezyklus werden, in dem sich dieses Muster verändert.

In Brüssel, Berlin, Paris und Helsinki werden Quantentechnologien längst nicht mehr als entfernte wissenschaftliche Kuriositäten betrachtet. Stattdessen gelten sie zunehmend als Instrumente wirtschaftlicher Resilienz, industrieller Wettbewerbsfähigkeit und geopolitischer Souveränität. Die Sprache rund um den Sektor hat sich deutlich verändert: weg von rein akademischen Ambitionen, hin zu Infrastruktur, Cybersicherheit und strategischer Autonomie.

Diese Entwicklung ist von zentraler Bedeutung, da Quantencomputing an der Schnittstelle mehrerer Herausforderungen steht, die derzeit die europäische Politik prägen. Die Abhängigkeit von ausländischer Cloud-Infrastruktur, zunehmende Cyberbedrohungen, Fragen der Energiesicherheit, Probleme in den Halbleiter-Lieferketten sowie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Europas haben sich seit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine deutlich verschärft. Quantentechnologien berühren all diese Bereiche gleichzeitig.

Die 2025 vorgestellte Quantum Europe Strategy der Europäischen Kommission macht diesen Wandel deutlich. Brüssel verfolgt das Ziel, Europa bis 2030 zu einem globalen Marktführer im Quantenbereich zu entwickeln - nicht nur durch Forschungsstärke, sondern durch industrielle Umsetzung und strategische Infrastruktur. Die Strategie definiert fünf zentrale Säulen: Forschung und Innovation, Quanteninfrastruktur, Industrialisierung des Ökosystems, Dual-Use-Verteidigungsanwendungen sowie Fachkräfteentwicklung.

Bemerkenswert ist dabei, wie stark dieser Ansatz Europas umfassender Strategie technologischer Souveränität ähnelt. Die Roadmap der Kommission umfasst den Ausbau der EuroHPC-Quantenkapazitäten, den Aufbau eines Pilotprojekts für ein Europäisches Quanteninternet, die Stärkung sicherer Quanten-Lieferketten sowie die Integration von Quantenkommunikation in Programme wie Galileo und IRIS². Quantencomputing hat sich damit von einem Forschungsthema zu einem industrie- und sicherheitspolitischen Schwerpunkt entwickelt.

Die Zahlen verdeutlichen, weshalb Brüssel überzeugt ist, dass dieses Zeitfenster noch offensteht. Laut Europäischer Kommission haben EU-Institutionen und Mitgliedstaaten in den vergangenen fünf Jahren rund 11 Milliarden Euro in Quantentechnologien investiert. Gleichzeitig verfügt Europa über tiefgreifende Kompetenzen in Bereichen wie Photonik, supraleitende Systeme, industrielle Mathematik und Hochleistungsrechnen.

Im Gegensatz zu früheren Technologierevolutionen startet Europa diesmal mit echten strukturellen Vorteilen.

Das europäische Quantenökosystem wird zunehmend dichter und koordinierter. Die Fraunhofer-Institute in Deutschland, das niederländische QuTech-Ökosystem, finnische Forschung im Bereich supraleitender Technologien, staatlich unterstützte Quanteninitiativen in Frankreich sowie Europas starke industrielle Fertigungsbasis bilden gemeinsam ein Fundament, das während früherer digitaler Umbrüche nicht existierte. Das European Quantum Industry Consortium (QuIC), gegründet zur Vernetzung von Start-ups, Industrieunternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen, verdeutlicht zudem, dass Europas Herausforderung heute weniger in wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit als vielmehr in kommerzieller Skalierung und Umsetzung liegt.

Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass genau dieser Übergang inzwischen beginnt.

Das finnisch-deutsche Unternehmen IQM bereitet sich darauf vor, über eine geplante SPAC-Transaktion und ein mögliches Dual-Listing in Helsinki das erste börsennotierte europäische Quantencomputing-Unternehmen zu werden. Das Unternehmen gibt an, bereits Systeme an mehrere führende Supercomputing-Zentren weltweit geliefert zu haben und eine wachsende kommerzielle Dynamik im europäischen Hochleistungsrechner-Ökosystem zu verzeichnen. Gleichzeitig kündigte der niederländische Prozessor-Spezialist QuantWare kürzlich eine Finanzierungsrunde über 152 Millionen Euro an, um nach eigenen Angaben die weltweit größte spezialisierte Fertigungsanlage für Quantenchips in Delft auszubauen.

Beide Entwicklungen zeigen deutlich, wohin sich die Branche bewegt. Der Sektor entwickelt sich zunehmend von experimentellen Laborerfolgen hin zur Industrialisierung. Fertigungskapazitäten, Software-Orchestrierung, Energieeffizienz, Infrastrukturintegration und Cybersicherheit gewinnen ebenso an Bedeutung wie theoretische Fortschritte bei der Qubit-Leistung.

Deutschland gilt dabei zunehmend als klarster Ausdruck europäischer Quantenambitionen. Lange vor dem aktuellen Hype um generative KI und souveräne Rechenkapazitäten legten die Fraunhofer-Institute bereits die Grundlagen für angewandte Quantenforschung. Bereits 2021 installierte IBM gemeinsam mit einem Fraunhofer-Konsortium den ersten kommerziellen Quantencomputer Europas in Deutschland - ein früher Versuch, Quantencomputing aus der theoretischen Wissenschaft in industrielle Anwendungen zu überführen. Ziel war nicht allein technologisches Prestige, sondern europäische Datensouveränität. Wie Prof. Manfred Hauswirth vom Fraunhofer FOKUS damals erklärte, solle Quantencomputing unter voller Datensouveränität nach europäischem Recht und ohne Abhängigkeit von großen Internetkonzernen aus Übersee entwickelt werden.

Diese Sorge hat sich seither weiter verstärkt.

Die deutsche Industrie entwickelte sich früh zu einem Testfeld praktischer Quantenanwendungen. Volkswagen setzte D-Wave-Quantenannealer zur Simulation von Verkehrsflüssen ein, während BMW Optimierungslösungen im Bereich Fertigungsrobotik untersuchte. Der Reiz liegt auf der Hand: Quantensysteme eignen sich besonders zur Lösung hochkomplexer Optimierungsprobleme, die klassische sequenzielle Computersysteme nur schwer effizient verarbeiten können.

Prof. Anita Schöbel, Direktorin des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern, betonte, dass die bedeutendsten Durchbrüche möglicherweise weniger aus abstrakter Rechenleistung als vielmehr aus angewandter industrieller Mathematik entstehen werden. Wir arbeiten an Projekten mit stochastischen partiellen Differentialgleichungen wie den Fokker-Planck-Gleichungen, erklärte sie in einem Fraunhofer-Interview. Diese werden genutzt, um Lithium-Ionen-Batterien und Windturbinen zu entwickeln, Granulatströme zu berechnen oder Preise im quantitativen Finanzwesen zu bestimmen. Diese Gleichungen lassen sich in quantenmechanische Gleichungen umwandeln, die Quantencomputer vermutlich wesentlich schneller lösen können.

Dieser Fokus auf industriellen Nutzen statt technologischer Inszenierung entwickelt sich zunehmend zur europäischen Quantenphilosophie.

Trotz aller Euphorie bleibt jedoch eine dringliche Realität bestehen.

Die kurzfristig größte Auswirkung des Quantencomputings könnte weniger aus Durchbrüchen in der Pharmaforschung oder Künstlichen Intelligenz resultieren, sondern vielmehr aus massiven Veränderungen im Bereich der Cybersicherheit - insbesondere durch die Sorge, dass zukünftige Quantensysteme die kryptografischen Grundlagen moderner digitaler Infrastruktur untergraben könnten.

Die Diskussion um sogenannte Harvest Now, Decrypt Later-Angriffe hat sich rasch von theoretischen Szenarien hin zu konkreter strategischer Planung entwickelt. Das Prinzip ist einfach: Gegnerische Akteure könnten bereits heute verschlüsselte Kommunikation und sensible Daten sammeln, um diese zukünftig mit leistungsfähigen Quantencomputern zu entschlüsseln. Informationen über Verteidigungssysteme, Finanztransaktionen, Gesundheitsdaten, industrielles geistiges Eigentum oder Energieinfrastruktur könnten auch in Jahrzehnten noch strategischen Wert besitzen.

Für Europa wären die Konsequenzen erheblich. Die europäische Wirtschaft basiert stark auf vernetzter Infrastruktur, regulierten Industrien und grenzüberschreitenden digitalen Systemen. Ein zukünftiger Zusammenbruch kryptografischer Sicherheit würde nicht nur IT-Probleme verursachen, sondern Verwundbarkeiten in Finanzwesen, Energieversorgung, Transport und öffentlicher Verwaltung offenlegen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Post-Quantum-Kryptografie zunehmend strategische Bedeutung innerhalb Europas.

In diesem Umfeld entsteht eine neue Klasse von Unternehmen - nicht primär als Hersteller von Quantenhardware, sondern als Infrastruktur-Enabler zwischen Hochleistungsrechnen und industrieller Anwendung. Eines davon ist SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086), ein kanadisches Unternehmen, das sich über Partnerschaften, hybride Computing-Lösungen und Initiativen im Bereich quantensicherer Verschlüsselung zunehmend an Europas industriellen und sicherheitspolitischen Prioritäten orientiert.

Im Gegensatz zu Unternehmen, die ausschließlich Quantenprozessoren entwickeln, konzentriert sich die Strategie von SuperQ auf Orchestrierung und Zugänglichkeit. Die Plattform Super sowie die ChatQLM-Architektur sollen Rechenlasten dynamisch zwischen klassischen Hochleistungsrechnern, Optimierungssystemen, Quantenannealern und gatebasierten Quantenplattformen verteilen - und dies über dialogbasierte Benutzeroberflächen statt hochspezialisierter Programmiersprachen.

Diese Positionierung spiegelt eine zentrale Entwicklung der Branche wider: Die meisten Unternehmen benötigen nicht zwingend direkten Zugang zu Quantenhardware. Sie benötigen vielmehr Systeme, die entscheiden können, wann Quantentechnologien sinnvoll einsetzbar sind, wie Rechenlasten verteilt werden und wie sich fortschrittliche Rechenverfahren in bestehende industrielle Prozesse integrieren lassen.

Besonders relevant ist zudem SuperQs Fokus auf Post-Quantum-Cybersicherheit durch die Initiative SuperPQC und Partnerschaften rund um quantensichere Verschlüsselungsstandards. Der Schwerpunkt auf Harvest Now, Decrypt Later-Risiken passt eng zur Entwicklung europäischer und amerikanischer Cybersicherheitsstrategien, in denen die Migration hin zu quantenresistenter Kryptografie zunehmend beschleunigt wird.

Besondere Bedeutung besitzt in diesem Zusammenhang die jüngste Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Deutschland. Fraunhofer ist weit mehr als nur eine Forschungseinrichtung - es bildet das Rückgrat des deutschen Modells angewandter industrieller Innovation.

Die Vereinbarung verschafft SuperQ direkten Zugang zu einem der einflussreichsten industriellen Forschungsökosysteme Europas - genau zu jenem Zeitpunkt, an dem Brüssel versucht, Quantencomputing von akademischer Forschung in operative Infrastruktur zu transformieren. Entscheidend dabei: Die Zusammenarbeit konzentriert sich nicht auf spekulative Narrative rund um Quantum Supremacy, sondern auf hybride Quanten-Klassik-Workflows für Logistik, Fertigung, Energieoptimierung und verteidigungsnahe Anwendungen.

Das Fraunhofer ITWM spielt hierbei eine zentrale Rolle. Das Institut ist spezialisiert auf industrielle Mathematik, Simulation und Hochleistungsrechnen - Kernbereiche der europäischen Industrie. Im Rahmen der Partnerschaft wird Fraunhofer die Orchestrierungstechnologien von SuperQ in industriellen Simulationsumgebungen evaluieren und Anwendungen in Logistik, Finanzwesen, Fertigung und Energiesystemen untersuchen. Damit positioniert sich Quantencomputing nicht als isolierter Technologiesektor, sondern als nächste Optimierungsschicht innerhalb der europäischen Industrie.

Dennoch bleibt Vorsicht angebracht. Der Quantencomputing-Sektor zieht weiterhin Bewertungen und Erwartungen an, die oft schneller wachsen als die tatsächliche kommerzielle Realität. Die Umsätze der Branche bleiben gemessen an der Investorenbegeisterung bislang vergleichsweise gering, und viele Unternehmensanwendungen befinden sich weiterhin in experimentellen Pilotphasen statt im produktiven Masseneinsatz. Selbst Europas stärkste Quantenunternehmen stehen vor der schwierigen Aufgabe, den Übergang von Forschungsexzellenz zu nachhaltigen Industrieunternehmen zu schaffen.

Auch SuperQ steht vor ähnlichen Herausforderungen. Die angestrebte Orchestrierungsebene gilt strategisch als attraktiv, ist jedoch stark umkämpft. Technologiekonzerne, Cloud-Hyperscaler und spezialisierte Start-ups konkurrieren gleichermaßen darum, die Schnittstelle zwischen Unternehmen und hybriden Quantensystemen zu definieren. Ob Unternehmen diese Technologien tatsächlich im großen Stil einsetzen oder zunächst vorsichtig in Pilotprojekten testen werden, bleibt offen.

Der übergeordnete Trend scheint jedoch zunehmend unumkehrbar.

Das Rennen um Quantencomputing entwickelt sich zu weit mehr als einem Wettbewerb um die höchste Anzahl an Qubits. Es wird zu einem Wettkampf darüber, wer die Infrastruktur, Standards und Sicherheitsarchitektur der nächsten Rechenära kontrolliert.

Für Europa könnte dies ein überraschend günstiges Spielfeld darstellen.

Die europäischen Stärken in industriellen Systemen, regulierter Infrastruktur, angewandter Mathematik und Cybersicherheit könnten im Quantenzeitalter wertvoller werden als jene Dominanz von Konsumentenplattformen, die frühere digitale Revolutionen geprägt hat. Europa versteht es besser als fast jede andere Region, Technologien in kritische Infrastruktur, industrielle Prozesse und souveräne Systeme zu integrieren.

Und genau das könnte letztlich wichtiger sein als die lautesten Schlagzeilen.

Während Europa still und systematisch sein Quantenökosystem aufbaut - von IQM und QuantWare über Fraunhofer und QuIC bis hin zu Cybersicherheitsunternehmen wie SuperQ - wirkt die Region zunehmend weniger wie ein Zuschauer der nächsten Technologierevolution und immer mehr wie einer ihrer Architekten.

Zum ersten Mal seit langer Zeit könnte Europa die technologische Zukunft nicht nur regulieren - sondern aktiv mitgestalten.

Quellen:

https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/mega-rechner-studie-quantencomputing-erreicht-kommerziellen-wendepunkt/100221083.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/881430/Factsheet%20Quantum%20Strategy.pdf

https://www.trendingtopics.eu/iqm-finnisches-quanten-unicorn-geht-an-die-boerse-bewertung-bei-18-mrd-dollar/

https://www.fraunhofer.de/en/research/current-research/quantum-technologies/quantum-computing.html

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SuperQ Quantum Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA86848C1086

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