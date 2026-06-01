IRW-News: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx ist sich keiner wesentlichen Veränderungen bewusst

IRW-PRESS: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx ist sich keiner wesentlichen Veränderungen bewusst

Vancouver, British Columbia - 1. Juni 2026 / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) möchte auf Aufforderung von CIRO bestätigen, dass dem Management des Unternehmens keine wesentlichen Veränderungen im Geschäftsbetrieb des Unternehmens bekannt sind, die den jüngsten Anstieg der Marktaktivität erklären könnten.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleistern Onboarding, Zahlungen, Identitätsprüfung, Betrugsbekämpfung und Datendienste bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Solutions Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.x.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf die Teilnahme des Unternehmens am Web Summit Vancouver 2026, die erwarteten Vorteile einer Ausstellung auf der Konferenz, die Vorstellung und Demonstration der Plattform und der Produktpalette von FintechWerx, die potenzielle Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen, strategischer Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten, die sich aus der Teilnahme an der Veranstaltung ergeben, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktbekanntheit und seine globalen Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten zu erweitern.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen wie geplant am Web Summit Vancouver 2026 teilnehmen wird, dass die Konferenz wie geplant stattfinden wird, dass das Unternehmen die Möglichkeit haben wird, den Konferenzteilnehmern seine Plattform und Initiativen vorzustellen und zu demonstrieren, und dass die Teilnahme an der Veranstaltung zu einer erhöhten Bekanntheit, zu Geschäftsmöglichkeiten und potenziellen Partnerschaften beitragen kann.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und die Canadian Investment Regulatory Organization haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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