IRW-News: GMV Minerals Inc. : GMV Minerals gibt Update zu den Bohrungen bekannt

IRW-PRESS: GMV Minerals Inc. : GMV Minerals gibt Update zu den Bohrungen bekannt

Bohrung des 10. Bohrlochs im Goldprojekt Mexican Hat

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 1. Juni 2026 / GMV Minerals Inc. (das Unternehmen oder GMV) (TSXV:GMV) (OTCQB:GMVMF) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten gut voranschreiten. Das Unternehmen bohrt derzeit sein 10. Diamantbohrloch auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Lagerstätte Mexican Hat im Cochise County, Arizona, mit einer Gesamtlänge von bisher 1.996 m. Diese wurden über eine Streichlänge von 430 m abgeschlossen.

Wie erwartet haben alle bisher gebohrten Bohrlöcher einen Abschnitt mit Mineralisierung durchschnitten. Derzeit sind insgesamt 20 bis 25 Bohrlöcher (bis zu 4.925 m) geplant, wobei je nach Verlauf des Programms einige Bohrlöcher hinzukommen oder wegfallen können. Die Ausbeuten waren sehr gut. Die Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingegangen, überprüft und von der für die Berichterstattung zuständigen Person (QP) zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Insgesamt 599 Proben (aus den ersten 5 Bohrlöchern) wurden zur Analyse an SGS USA Inc. in Tempe, Arizona, ein unabhängiges qualifiziertes Labor, übermittelt. Die Proben werden in Chargen von >100 Proben +/- eingereicht, sobald die Bohrprotokollierung abgeschlossen ist, und die Ergebnisse werden vom Labor zurückgemeldet, sobald sie vorliegen. Alle Proben werden mittels Feuerprobe auf Gold untersucht, wobei bei Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 10 g/t automatisch Obergrenzen angewendet werden. Zusätzliche Untersuchungen ausgewählter Proben zur Bestätigung geochemischer Trends werden vom Bohrprotokollteam in Verbindung mit ausgewählten SG-Analysen festgelegt. Zertifizierte Leerproben und Standards mit Feldduplikaten werden in vorab festgelegten Intervallen eingereicht und zusammen mit Labor-Leerproben, Standards und Duplikatanalysen zur Bestätigung der Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) geprüft.

Diese Bohrungen werden etwa 90 % der Mineralisierung untersuchen und eine Bestätigung der Gehaltsverteilung liefern, wodurch die vermutete Mineralressource bestätigt und möglicherweise hochgestuft werden kann, sowie geotechnische Informationen sammeln, die bei der Modellierung des Tagebaus helfen.

Highlights der PEA 2025:

Das Unternehmen reichte am 8. September 2025 die PEA (wie unten definiert) ein, die folgende Highlights umfasst:

- Das Basisszenario ergibt eine interne Rendite (IRR) vor Steuern von 66,1 % (50,2 % nach Steuern) und einen Nettobarwert (NPV) vor Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % von 390,2 Millionen USD (268,3 Millionen USD nach Steuern) mit einer Amortisationsdauer des investierten Kapitals von 1,53 Jahren (1,82 Jahre nach Steuern) bei einem Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze.

- Basierend auf einer Preissensitivitätsanalyse unter Zugrundelegung eines aktuelleren Goldpreises von 4.000 USD pro Unze Gold erzielt das Projekt eine IRR vor Steuern von 134,2 % (104,2 % nach Steuern) und einen NPV vor Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % von 1,055 Milliarden USD (744,4 Millionen USD nach Steuern).

- Die Lebensdauer der Mine beträgt im Basisszenario 10 Jahre mit einer Gesamtproduktion von 597.841 Unzen, was einem Durchschnitt von etwa 60.000 Unzen pro Jahr entspricht.

- Das zerkleinerte mineralisierte Material wird mit einer Rate von etwa 10.000 Tonnen pro Tag auf einem herkömmlichen Haufenlaugungsplatz gestapelt.

- Investitionskosten: 89.997.000 USD (einschließlich 15,4 Millionen USD für unvorhergesehene Ausgaben).

- Niedrige LOM-Strip-Ratio von 2,05

- Die technische Entwurfsanalyse zeigt, dass bei steigenden Goldpreisen das Potenzial besteht, die Grubengröße und die enthaltenen Unzen zu erhöhen.

Technischer Bericht und qualifizierte Sachverständige

Der technische Bericht mit dem Titel Updated Preliminary Economic Assessment, Mexican Hat Project (die PEA) mit Stichtag 8. August 2025 wurde von den folgenden qualifizierten Sachverständigen (gemäß NI 43-101) erstellt, die alle unabhängig vom Unternehmen sind:

- Herr Brian Olson, Q.P., Samuel Engineering, Inc. (metallurgische Testarbeiten und Ausbeute, Prozessanlage und Prozessbetriebskosten)

- Herr Steven Pozder, P.E., Samuel Engineering, Inc. (Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur des Projekts)

- Dr. Dave Webb, Ph.D., P.Eng., P.Geo., DRW Geological Consultants Ltd. (Mineralressourcenschätzung, Mineralreservenschätzung, Beschreibung und Lage des Konzessionsgebiets, Erreichbarkeit, Klima, lokale Ressourcen, Infrastruktur und Physiografie, Geschichte, geologische Gegebenheiten und Mineralisierung, Lagerstättentypen, Exploration, Bohrungen, Probenvorbereitung, Analyse und Sicherheit, Datenüberprüfung).

- Herr Thomas L. Dyer, P.E., RESPEC LLC. (Minenplanung, Produktionsplan, Kapital- und Betriebskosten)

- Herr Francisco J. Barrios, P.E., BBA Consultants International LP (Pad-Design und Beladung)

- Frau Dawn Garcia, CPG, PG, Stantec Consulting Services Inc. (Umwelt)

Technische Informationen und Warnhinweis zu vermuteten Mineralressourcen

Der in der PEA bewertete Minenplan ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen gemäß NI 43-101, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Umwandlung in Mineralreserven ermöglichen würden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Um die Rentabilität vollständig beurteilen zu können, müssen zusätzliche Bohrungen und technische Studien durchgeführt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass eine Produktionsentscheidung zur Erschließung des Projekts Mexican Hat getroffen wird oder dass die in der PEA beschriebenen wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Die Grubenplanung und die Abbaupläne, die metallurgischen Fließbilder und die Anlagenplanung erfordern zusätzliche detaillierte Arbeiten, wirtschaftliche Analysen und interne Studien, um zufriedenstellende Betriebsbedingungen und Entscheidungen hinsichtlich der zukünftigen Produktionsziele sicherzustellen. Die wichtigsten Annahmen, Einschränkungen und Schätzungen zu den Ergebnissen der PEA sind in der PEA enthalten.

Über GMV Minerals Inc.

GMV Minerals Inc. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Edelmetallvorkommen in Arizona konzentriert. GMV hält über seine 100-prozentige Tochtergesellschaft eine 100-prozentige Beteiligung an einem Bergbaukonzessionsgebiet, das gemeinhin als Liegenschaft Mexican Hat bezeichnet wird und sich im Cochise County, Arizona, USA, befindet. Das Projekt wurde ursprünglich von Placer Dome (USA) in den späten 1980er bis frühen 1990er Jahren exploriert. GMV konzentriert sich auf die Erschließung des Vermögenswerts und die Realisierung des vollen Mineralpotenzials des Grundstücks durch eine kurzfristige Goldproduktion. Die Ressourcenschätzung des Unternehmens gemäß NI 43-101 (vermutet) beläuft sich auf 36.733.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,58 g/t Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t, was 688.000 Unzen Gold entspricht, mit Stichtag 8. August 2025.

Dr. D.R. Webb, Ph.D., P.Geo., P.Eng., ist der qualifizierte Sachverständige (Q.P.) für diese Veröffentlichung im Sinne von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Veröffentlichung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ian Klassen, President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GMV Minerals Inc.

Ian Klassen

Tel.: (604) 899-0106

E-Mail: Klassen@gmvminerals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, rechnet mit, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Beauftragung von Machai, einschließlich der zu erbringenden Dienstleistungen und der Gewährung von Optionen an Machai, das geplante Bohrprogramm im Rahmen des Projekts Mexican Hat, einschließlich des Zeitplans dafür, die Ergebnisse der PEA, einschließlich IRR und NPV, die Lebensdauer der Mine und die Produktion, die Investitionsausgaben, die Kostenschätzungen sowie den Minenplan, die Zukunftspläne, die Mineralressourcen; und die zukünftigen Goldpreise. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, wie in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben. Zu den Annahmen, auf denen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren, gehören unter anderem: die Fähigkeit, die Genehmigung der TSXV zu erhalten, die von Machai zu erbringenden Dienstleistungen, die Ergebnisse des Bohrprogramms im Rahmen des Projekts Mexican Hat und zukünftige Explorationen; Goldpreise; die Genauigkeit der Ergebnisse der PEA, einschließlich der wichtigsten Annahmen und Methoden zur Bestimmung der Mineralressourcen und der Ergebnisse der PEA; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Fähigkeit, zukünftige Pläne umzusetzen; Wechselkurse; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen; sowie Änderungen im regulatorischen oder gesellschaftlichen Umfeld. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen: Ergebnisse weiterer Bohrungen und Explorationen; Risiken im Zusammenhang mit Mineralienrechten, Genehmigungen und Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung künftiger Pläne; Änderungen des Goldpreises und der Wechselkurse; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Finanzmitteln; Risiken in Bezug auf andere Länder; regulatorische Risiken und Verbindlichkeiten; sowie die Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden näher beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens zu finden sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Warnhinweis für US-Anleger

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gestattet US-Bergbauunternehmen, in ihren bei der SEC eingereichten Unterlagen nur jene Mineralvorkommen anzugeben, die ein Unternehmen wirtschaftlich und rechtlich fördern oder produzieren kann. Wir verwenden in diesem Bericht bestimmte Begriffe wie gemessen, angedeutet, vermutet und Ressourcen, deren Verwendung in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von in den USA registrierten Unternehmen gemäß den SEC-Richtlinien strengstens untersagt ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: GMV Minerals, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84480

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84480&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3620M15016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.